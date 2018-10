Barrón pregunta por el derribo del viejo cuartel de la Guardia Civil en Santo Domingo J. ALBO Lunes, 15 octubre 2018, 00:12

«Y el derribo pa cuándo...». El concejal no adscrito en el Ayuntamiento calceatense y presidente del partido 'Muévete Santo Domingo', Carlos Barrón, se inspira en el estribillo principal de la controvertida canción de Jennifer López, 'El anillo', para preguntar al alcalde, en una nota de prensa, sobre el derribo del edificio antiguo del cuartel de la Guardia Civil.

«El señor García Metola no hace más que escurrir el bulto para que vaya pasando el tiempo y sigue sin dar respuestas a numerosas preguntas respecto a la ciudad», indica el edil, crítica en la que recientemente también coincidió el Grupo Municipal del PP, del que formó parte hasta septiembre del año pasado.

De entre todas ellas, Barrón incidió en el derribo del cuartel. «Las preguntas que he formulado en comisiones informativas y plenos solamente han recibido la callada por respuesta, de ahí que en esta ocasión se lo pregunte en tono musical y teatral, ya que al alcalde le gusta mucho el teatro, para saber si de una vez por todas contesta a la ciudadanía».

«No quiere derribarlo»

En opinión del edil no adscrito, «son numerosas las excusas que el regidor pone, pero la realidad es que no quiere derribarlo». A renglón seguido añade que, aunque no tiene el presupuesto general aprobado, porque seguimos con el prorrogado del 2015 por su desidia y desinterés, podría realizar una modificación presupuestaria y llevarla a pleno para así poder realizar el derribo, como hizo para asignarse su sueldo: no había partida presupuestaria pero realizó una modificación en pleno, eso sí -añade-, fue exprés , ya que se trataba de «su simbólico sueldo».