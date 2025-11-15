El Ayuntamiento de Santo Domingo traslada su Oficina de Turismo a los bajos del edificio consistorial

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada se encuentra en pleno proceso de traslado de la Oficina Municipal de Turismo a su ... nueva ubicación en la plaza de España, número 4, en los bajos de la Casa Consistorial. Hasta ahora, el servicio se venía prestando en calle Mayor número 33, pero a partir de este fin de semana la atención al público se ofrecerá desde su nuevo emplazamiento.

Debido a las tareas de mudanza, la oficina permaneció cerrada durante el día de ayer y hoy se reanudará el servicio con total normalidad ya desde la nueva sede.

Este cambio responde también al proyecto cultural impulsado en colaboración con la Fundación Ángel Galilea, que transformará el edificio municipal de la calle Mayor 33 en un museo de arte contemporáneo.