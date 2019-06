El Ayuntamiento adjudicará el servicio de ayuda a domicilio de forma provisional Javier Ruiz, ayer. / Javier Albo El equipo de Gobierno gana tiempo para realizar la licitación definitiva y que los usuarios de la localidad no se queden sin la prestación JAVIER ALBO Santo Domingo Sábado, 29 junio 2019, 11:16

El equipo de Gobierno de Santo Domingo de la Calzada ha buscado en la nueva ley de contratación pública una solución provisional al problema que se le presenta con el servicio de ayuda a domicilio. En noviembre expiró el contrato con la concesionaria, y esta no quiere continuar más, aunque prorrogó su ultimátum con unos días más. Hasta que se realice una licitación definitiva no hay otra empresa que gestione el servicio ya que las tres que concurrieron al procedimiento que abrió el Ayuntamiento en la anterior legislatura retiraron sus ofertas.

Ayer, el alcalde, Javier Ruiz, explicó que se había mantenido una reunión con 'Tu mayor amigo', la empresa que aún sigue prestando el servicio pese a haber expirado el contrato, y que en ella insistieron en que se está trabajando para licitar de forma definitiva el servicio.

El problema es que esto puede tardar entre 4-5 meses y la empresa no quiere prorrogar su situación mucho más de lo que ya lo está haciendo. De marcharse, unos 75 usuarios se quedarían sin prestación. Ante ello, el equipo de Gobierno ha decidido optar por un procedimiento abierto simplificado, que le va a permitir, en un periodo corto de tiempo, adjudicar el servicio de forma provisional. Al mismo tiempo trabaja ya en el proceso que debe desembocar en la adjudicación definitiva. Su pretensión es que no se produzca una interrupción de la ayuda a domicilio. «El servicio no se ha dejado de prestar en ningún momento y entendemos que no se va a dejar de prestar, porque se ha llegado a un compromiso con la empresa para que continuase en tanto en cuanto continuemos adelante con el proceso. Se han dado una serie de plazos e intentaremos cumplirlos», explicó. El equipo de gobierno confía en que, en torno a una veintena de días esté adjudicado el contrato provisional, cuya duración sería de unos pocos meses. El presupuesto máximo de licitación asciende a 99.936 euros y el jueves se subieron todos los pliegos a la plataforma de contratación del Estado, con lo que, desde ayer, las empresas pueden presentar sus ofertas. El plazo para ello acaba el 12 de julio.