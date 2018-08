«El asunto se debe a un error», dice Metola Jueves, 9 agosto 2018, 09:31

Agustín García Metola insiste en que «el asunto se debe a un error». «Dentro de las necesidades que pasaron los jefes de departamento para confeccionar el presupuesto de 2018, el director de la banda solicitó 4.000 euros para la compra de instrumentos y, como lo dio por definitivo, compró el de referencia, pero cuando llegó la factura, Intervención la reparó al no haberse aprobado previamente la consignación». Todavía no se ha realizado la modificación presupuestaria para pagar la factura; no obstante, el alcalde recuerda que «en su día también le tocó hacer levantamientos de reparos al PP, entonces en el gobierno, aunque a ellos durante una época no se les hacían determinados reparos».