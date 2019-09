El alcalde de Santo Domingo acusa a PP y MSD de «estar más interesados en puestos que en presupuestos» Rueda de prensa ofrecida hoy para explicar la dimisión del concejal Millán Ángel Baltanás. / Javier Albo Javier Ruiz lamenta que haya una moción de censura en marcha, «sin apenas darnos tiempo a trabajar» | El PP tampoco acudirá a la reunión convocada por el equipo de Gobierno para elaborar un presupuesto general JAVIER ALBO Santo Domingo Lunes, 30 septiembre 2019, 12:53

El alcalde de Santo Domingo de la Calzada, el socialista Javier Ruiz, ha manifestado esta mañana que la oposición (PP y Muévete Santo Domingo) está «más interesada en puestos que en presupuestos».

Sus manifestaciones se han enmarcado en una rueda de prensa para dar a conocer la dimisión del concejal Millán Ángel Baltanás, por motivos personales relacionados con su salud, en la que era inevitable, como así ha sido, que se hablara de la previsible moción de censura que planteará la oposición, a la que encarrila las declaraciones del concejal de MSD, Carlos Barrón, que ayer anunció que no acudirá a la reunión convocada para tratar de consensuar un presupuesto general para la ciudad y acusaba a los socialistas de «no trabajar».

Para Ruiz, estas acusaciones no tienen ninguna justificación. «Estamos en septiembre, con tiempo suficiente para aprobarlos», indicó Ruiz, que recordó que en una anterior legislatura «ellos lo aprobaron, un año, el 28 de diciembre». El alcalde también explicó que, de cara al consenso buscado, lo que el Grupo Municipal Socialista envió a la oposición es un «documento de trabajo para que ellos hagan sus propuestas, algo que es normal en toda negociación».

Ruiz lamentó que esté en marcha una moción de censura para desbancarles, «sin apenas darnos tiempo a trabajar, porque llevamos poco más de cien días. No nos ha dado tiempo a grandes logros ni tampoco a grandes fracasos, pero en estos tres meses se ha trabajado mucho», subrayó. Y anticipó que «hasta el último día que tengamos que irnos, porque nos echen, nos dejaremos los cuernos».

Varias de sus alusiones tuvieron que ver con lo que llamó «el espíritu del Avenida», cuando dentro del debate organizado por la asociación Me Gusta Santo Domingo, al que MSD no acudió, todos los partidos se comprometieron a velar por los intereses de la ciudad, no por los partidistas. «Para ello, lo primero que necesita una ciudad es un presupuesto, que es la principal herramienta para que una ciudad funcione, crezca y progrese, y cuando le hacemos una propuesta para sacar uno consensuado nos responden con una moción de censura». El alcalde indicó que lo único que sabían de MSD era por la prensa, «no nos han contestado».

Respecto a los proponentes de la moción dijo que «tuvieron la oportunidad de llegar a un acuerdo el 15 de junio y no lo hicieron, pero el 12 de julio ya se pusieron de acuerdo para darnos la vuelta en el pleno de organización a todo lo que propusimos».

El alcalde incidió en que «no es el momento» de plantear la moción; dijo que PP y MSD «han estado buscando una excusa y todavía no la han encontrado, o no sabemos cuál es» y lamentó que, «sin dejarnos trabajar quieren volver a hacer un nuevo gobierno, con el tiempo que se va a perder en ese interín». También aventuró que el proyecto del previsible equipo de Gobierno PP-MSD no va a coincidir con el del Gobierno socialista de Concha Andreu y que ello pueda tener consecuencias negativas para la ciudad. Hablando del Gobierno regional Ruiz subrayó que Barrón le planteó un imposible, como fue comprometerle una inversión para la ciudad de seis millones de euros «cuando todavía no teníamos gobierno de La Rioja, que de hecho no se formó hasta septiembre». Y del PP dijo que «en ningún momento hizo ninguna propuesta para integrarse en el Gobierno municipal».

Así las cosas, dejó claro que ante la moción de censura «tenemos poco que hacer».

El PP tampoco negocia

El PP tampoco acudirá a la reunión de presupuestos convocada para mañana. El portavoz del grupo, David Mena, ha señalado hoy que «la propuesta del Gobierno PSOE-IU no es seria, porque nos vuelven a presentar los Presupuestos de 2015». A su juicio «no es una propuesta responsable ni trabajada. No vamos a participar en este bochornoso espectáculo con el que sólo pretenden ganar tiempo y esconder su incompetencia. El PSOE tiene la credibilidad en cero, vamos a ver cuál será su siguiente pirueta para desviar la atención».

Respecto a la moción de censura Mena indicó que «los calceatenses pueden estar tranquilos, el PP estará a la altura, como siempre, y actuará con responsabilidad pensando en el interés de la ciudad y sus vecinos».