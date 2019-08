Un 'aguado' pase de Prensa de 'Los Milagros del Santo' Javier Albo La lluvia obligó a suspender el principal ensayo general de la obra, que estrena este viernes la edición especial del Milenario JAVIER ALBO Santo Domingo Jueves, 8 agosto 2019, 13:06

La innombrable (en voz bajita, la lluvia...) llegó a los treinta minutos de iniciado el ensayo general de Los Milagros del Santo celebrado este miércoles , el principal de todos ellos por cuanto a él se invita a la prensa, fotógrafos en general, peregrinos y a otras personas. De hecho, decenas de espectadores disfrutaban del espectáculo cuando, tras amagar previamente con cuatro gotas pero arreciar después y suponer una amenaza para todo el equipo técnico desplegado por la plaza de España, la dirección de la obra, 'Sapo Producciones', anunció su forzosa suspensión. En el lugar se escuchó un tímido «Ohhhhh...», porque, lo dicho, el público lo estaba pasando muy bien y la temperatura era estupenda. Lamentablemente no quedaba otra opción, dijeron.

Los espectadores aplaudieron al elenco de actores y actrices, y estos hicieron también lo propio. Ovación para todos y caras de resignación. «Menuda faena», indicaba una de las actrices. A María Torruella, la presidenta de la Asociación Teatral Calceatense, organizadora del espectáculo, le tocaba salir justo en ese momento. No ocultaba su pesar por la interrupción de tan importante ensayo. «Mejor que llueva ahora que no a partir del viernes», indicaba alguien, intentando quitar hierro al asunto. Lo malo es que una cosa no quita la otra, por lo que toca cruzar los dedos y creer de nuevo en el milagro que hace posible cada año poner en escena tamaña obra. La ilusión hace prodigios y en esta gran familia sobra.

Fueron solo 30 minutos los que la meteorología permitió, de unos 90 aproximadamente que dura la obra, pero en ellos se vieron ya muchas de las novedades introducidas este año, que afectan sobre todo a la forma de contar la historia -son los propios calceatenses los que lo hacen- e incluye algunas escenas nuevas. Lo que se vio, gustó. El relato se mostraba más familiar, directo y dinámico. La media hora se pasó en un suspiro.

'Los milagros del Santo' estrenarán mañana viernes su 27 edición, la del Milenario del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada. La venta de entradas para las tres funciones previstas hasta el domingo, incluido, parece ir a muy buen ritmo. Pueden adquirirse en el local habilitado para ello en el 36 de la calle Pinar y a través del teléfono 619 55 88 14, de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 horas, y también en el correo electrónico losmilagrosdelsanto@hotmail.com. La obra cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, Gobierno de La Rioja y cofradía del Santo, además de con la colaboración de Productos, Servicios y Tratamientos Agrícolas Janda.