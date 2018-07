El programa 'Siente la calle Madrid', organizado por nueve establecimientos hosteleros de esta zona de Santo Domingo de la Calzada, prosigue hoy con su oferta de animación con la actuación del dúo de rock&blues 'Behind', a las 21 horas, y a las 23 horas, en el Five, de 'Dekot'. Mañana sábado, a las 21 horas, el grupo The Song ofrecerá versiones de rock, blues y soul.