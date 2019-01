«No sabemos si se ha vendido el castillo ni el precio de venta» El equipo de gobierno de San Asensio durante la reunión informativa mantenida ayer con los vecinos de la localidad. :: O.S.J. El Ayuntamiento de San Asensio informa que se hará una consulta a los vecinos cuando conozcan el precio de venta del castillo de Davalillo ÓSCAR SAN JUAN Martes, 8 enero 2019, 17:13

El Ayuntamiento de San Asensio convocaba en la noche de ayer a los vecinos de la localidad para informarles de la situación actual de l castillo de Davalillo.

Juan Francisco Metola, alcalde del municipio, informaba de que tras ser conocedores de la oferta de CVNE, no han vuelto a saber ninguna información acerca de la situación del castillo, «no sabemos si se ha vendido, no sabemos en qué condiciones, no sabemos precio, y es algo que necesitamos saber para tener alguna opción». Desde el Consistorio se llevará cabo una vigilancia de los registros, y se explicó las dos vías que en caso de que se venda el castillo tendría la administración, que son el tanteo y el retracto, cuya diferencia en plazos son de dos meses en el primer caso y de seis en el segundo, como plazo que tendrían de tiempo el Ayuntamiento para decidir desde el momento en que se hiciera pública la venta.

El Ayuntamiento de San Asensio propuso la opción de una consulta que podría llegar a tardar en producirse alrededor de tres meses. Si esta opción no pudiera llevarse a cabo por una cuestión de plazos se propondría otra alternativa, porque como apunta Metola «necesitamos saberla opinión de la mayoría del pueblo, ya que hay opiniones muy diversas», a lo que añade que «desde el Ayuntamiento nos comprometemos a que el resultado en la consulta sea lo que hagamos».

Uno de los problemas es el tiempo y como apuntó el consistorio no se puede hacer la consulta hasta que sepan la cifra de forma oficial del precio de venta del castillo y aseveraban que «no podemos funcionar con cifras oficiosas, hay mutismo por parte de los propietarios».