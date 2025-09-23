LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R. O.

La Ruta del Vino Rioja Oriental conoce experiencias

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:31

Representantes de ayuntamientos, oficinas de turismo y socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental compartieron hace unos días un viaje a San Martín de Unx y a la villa medieval de Ujué (Navarra) para conocer experiencias enogastronómicas y de interpretación patrimonial con potencial para aplicar en sus zonas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado a Vitoria un joven con fractura craneal tras participar en las vaquillas del domingo
  2. 2

    San Mateo, desde un coche de Policía
  3. 3 Marihuana lista para San Mateo: detenido un matrimonio con 15 kilos de droga
  4. 4 Apuñalan a un temporero mientras dormía en Rincón de Soto
  5. 5

    Sheyla Gutiérrez sufre un accidente entrenando por causa de una ardilla albina
  6. 6 Caen piedras y juguetes desde un edificio durante el Concurso de calderetas
  7. 7 Programa de actos de San Mateo del martes 23 de septiembre
  8. 8 El cartel de esta tarde se queda en mano a mano entre Urdiales y Palacio
  9. 9 Aarón Palacio sustituye a Aguado este martes en La Ribera
  10. 10 Mikel Izal, sobre Gaza: «No hay justificación para lo que está ocurriendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Ruta del Vino Rioja Oriental conoce experiencias

La Ruta del Vino Rioja Oriental conoce experiencias