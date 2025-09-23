La Ruta del Vino Rioja Oriental conoce experiencias
Martes, 23 de septiembre 2025, 17:31
Representantes de ayuntamientos, oficinas de turismo y socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental compartieron hace unos días un viaje a San Martín de Unx y a la villa medieval de Ujué (Navarra) para conocer experiencias enogastronómicas y de interpretación patrimonial con potencial para aplicar en sus zonas.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.