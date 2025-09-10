LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El novillero Aarón Navas, en el tentadero. PETER SÁEZ
Igea

Rubén Sanz y Aarón Navas protagonizan el tentadero público en la plaza de toros

El programa celebra para este jueves el día de los mayores y los niños

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:31

Los eventos taurinos no faltaron este miércoles en las fiestas de la Virgen del Villar de Igea. Por la mañana los aficionados disfrutaron del cuarto encierro y en la prueba de vacas en la plaza de toros. Aquí tuvo lugar un tentadero público por la tarde con el matador soriano Rubén Sanz, que se prepara para la alternativa, y el novillero igeano-cirbonero Aarón Navas, que el sábado estará en la feria de Cintruénigo con Cayetano y El Payo. Cada uno se enfrentó a dos astados de la ganadería Hermanas Azcona de Olite (Navarra). La degustación de la jornada corrió a cargo de La Pinchaita.

El programa incluye para este jueves, día de los mayores y los niños, una trashumancia urbana infantil a las 11.30, traslado de mayores a la parroquia con la charanga Wesyké para recibir un homenaje en la misa de las 12.00 en honor a los jubilados. Estos participarán a las 14.30 en una comida. Tanto por la mañana como por la tarde habrá parque infantil en el frontón y tren turístico.

Seguirá una degustación de zurracapote de la peña La Bomba, a las 19.00, lanzamiento de bombas japonesas a las 20.00 y desfile de disfraces infantiles, baile con la orquesta Meteoro 2.0 (a las 21.00, 00.00 y 02.00 horas) y varios recorridos de la Wesyké.

