Roberto González Guillén presenta hoy, a las 19.30 horas, en la sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro su libro 'Ciudadano de la Aldea..., maestro ... en Autol'. En esta última localidad lo presentará también el viernes de la próxima semana, en el auditorio, a la misma hora. La publicación cuesta 15 euros, tiene 285 páginas, 60 imágenes y el autor destinará los beneficios a una entidad solidaria.

– ¿Qué ofrece en este libro?

– Yo lo definiría más como un trabajillo sacando un poco las esencias de setenta años tanto de la Aldea en lo personal como de Autol en lo profesional.

– ¿Cómo surgió la idea?

– A través de una persona que me insistía. Lo hablábamos y el año pasado, al cumplir 70, dije pues tiene que ser ahora. Me pregunté ¿qué cuento yo? y decidí contar lo que he vivido de 1954 a 2024. Cómo era la Aldea, su evolución. En cuanto a Autol, desde 1980 hasta 2019 en que me jubilé, con la transición del colegio Alberto Martín Gamero al CEO Villa de Autol, con la nostalgia de la EGB. Los primeros alumnos que tuve ahora tienen 58 años. Cuando echas la vista atrás da vértigo todo aquello. A la vez sientes algo especial que no se puede expresar con palabras, ver a tus alumnos formando una sociedad con empleos extraordinarios, gente trabajadora. Es algo que llena de verdad.

– ¿Qué le costó más al escribir?

– Organizarlo todo. No quiero que parezca una biografía, ni mucho menos, porque lo cuento yo, que fui maestro, pero lo podría haber contado un agricultor o un industrial, de otra manera. Voy dando pasos para que la gente joven vea el espíritu de aquel momento. No es mejor ni peor, sino diferente. Nostalgia sí, pero pesimismo, no.

– ¿Qué muestra de su infancia?

– Cosas como que estuve interno en el instituto Quintiliano de Calahorra. Ahora cuentas esto y que no podíamos venir más que en Navidad, en Semana Santa y poco más, estando al lado, y se preguntan ¿y comó era eso? Alguna vez que podíamos regresar íbamos corriendo al Raso para coger el autobús de la Calahorrana que iba a Navarra y nos dejaba en la 'caseta de los huesos', en la carretera general y con nuestros once años y la maletilla subíamos cuatro o cinco kilómetros hasta la Aldea. Pero como mi comportamiento no era bueno, mi padre me llevó interno a los Escolapios de Zaragoza. Los del pueblo íbamos porque el padre rector, Antonio Roldán descendía de aquí.

– ¿En qué aspectos se centra de la evolución de Aldeanueva?

– Para mí, de los años sesenta, el cooperativismo fue espectacular. Aquí se hizo la bodega cooperativa, había un almacén de abonos, una organización de tractores, un molino de piensos, Kumix... Esas fuerzas unidas dieron unos resultados muy interesantes. Hemos visto que la bodega cooperativa ha llevado la economía de la Aldea muchos años.

– También está presente su amigo, el artista Miguel Ángel Sáinz.

– Sí. Para mí una persona importantísima para Aldeanueva de Ebro ha sido Miguel Ángel Sáinz. Incluyo un artículo sobre él, la portada es 'Luna sobre el Agudo' (acrílico suyo de 1998) y la contraportada muestra dos plumillas (nacimiento de Aldeanueva y otra de los Picuezos de Autol que diseñó para unas chapitas del colegio).

– Respecto al colegio de Autol ¿cómo ha cambiado?

– Antes éramos 20 maestros y hoy tiene 110. No es comparable. Cuando se inauguró en 1956 contaba con 800 alumnos y ahora 850. En los inicios eran familias numerosas y hoy en día lo raro es encontrarlas de más de un hijo. El tipo de enseñanza también ha cambiado. El mayor recuerdo que tengo es de los catorce años que estuve en educación especial, la primera promoción de pedagogía terapéutica. Estábamos doce o catorce en La Rioja y se quedaron todos en Logroño. Yo quería ser maestro de un pueblo que tuviese solo una escuela.

– Y aquí fue también director.

– Sí e intenté que fuese un colegio abierto, que los padres colaborasen porque entonces los problemas se hacen comunes a todos y se solucionan. En Autol trabajé con seis alcaldes, todos impecables, de todos los signos políticos y maravillosamente bien. Estuve treinta y siete años en el equipo directivo como jefe de estudios o como director.

– ¿Cómo ve la situación actual de la educación a nivel general?

– Lo que peor me sentó es cuando se estiró la EGB dos años más con los mismos contenidos. La educación es lo más importante que puede haber en un Gobierno y no se ponen de acuerdo. El mayor abandono ha sido la lectura comprensiva. La tecnología está bien, pero con equilibrio.

– ¿Qué pretende con esta obra?

– Dar que hablar, que la gente hable. Ahora voy al jubilado porque soy uno de ellos y juntarte con gente de 90 años... no hay enciclopedia que te enseñe lo que ellos, sin egoísmo y con unas vivencias clarísimas. Da gusto. Creo que es importante transmitir la esencia a los jóvenes.