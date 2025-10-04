La Rioja se promociona en Italia con la visita de varios prescriptores transalpinos Las visitas les llevarán por Navarrete, Haro, Aldeanueva de Ebro, Cenicero, Briones o Logroño

El Gobierno de La Rioja promociona su oferta turística de la región ante un grupo de periodistas italianos. En concreto, se trata de cinco prescriptores especializados en vino y gastronomía en una nueva acción de promoción consistente en un viaje de prensa dirigido a periodistas internacionales, que se está llevando a cabo durante toda esta semana en La Rioja y en la que los profesionales conocen la región tierra y viven diferentes experiencias únicas que ofrece el territorio.

Las visitas les llevarán por Navarrete, Haro, Aldeanueva de Ebro, Cenicero, Briones o Logroño. Además, el programa de visitas incluye rutas guiadas por diferentes municipios. Los periodistas son: Veronnique Angeletti, Stefania Russo, Marzio Taccetti, Carmen Guerrero y Ioulia Nekorkina además de Janire Domínguez, de la oficina española de turismo en Roma.