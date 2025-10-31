La Rioja presume de champiñón y seta en las jornadas de Autol, que cumplen 15 años

Jesús Álvarez se dirige a los presentes en la inauguración de las Jornadas del Champiñón y Seta de Autol, ayer en el auditorio municipal.

Sanda Sainz Viernes, 31 de octubre 2025, 08:14

Las XV Jornadas del Champiñón y Seta de Autol comenzaron ayer. El evento, organizado por el Ayuntamiento, cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja, que en el acto inaugural celebrado en el auditorio municipal estuvo representado por el presidente, Gonzalo Capellán y la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos. El periodista de TVE, Jesús Álvarez, ejerció como maestro de ceremonia ante los representantes del sector, autoridades y público en general que acudió al recinto.

Hasta el 2 de noviembre, el sector de los hongos cultivados será el protagonista, con una programación que abarca la parte gastronómica, sin olvidar el trabajo de los productores, el vino local, la hostelería y la cultura.

Ayer hubo degustación de champiñón y seta con vino de Bodega Cooperativa Marqués de Reinosa y en la carpa municipal se puede visitar hasta el domingo la exposición de especies cultivadas que incluye fotografías, vídeos, un stand de simulación de cultivos cedido por el Ctich y la muestra de los diferentes tipos de hongos, conservas...

También se inició anoche la ruta gastronómica en la que se puede degustar un pincho y un vino de Marqués de Reinosa por 3,50 euros en trece establecimientos hosteleros, con recetas que participan en el concurso con un primer premio de 200 euros del Consistorio y trofeo donado por Estructuras Metálicas Bastida.

Aparte de la exposición y la ruta de bares, el centro joven ofrece hoy el pasaje del terror de Halloween de 17.00 a 21.00 horas y la calle Gallarza acoge el mercado artesanal y venta de productos relacionados con las jornadas, de 19.00 a 21.00 horas. Allí también estará 'Picuchampi' para fotografiarse con quien se lo pida.

A las 20.00 horas, esta prevista en la carpa municipal la cata maridaje gastro musical que este año reduce sus plazas a 360 (otros años superaba las 400), para evitar aglomeración de público y mejorar el servicio. Los tiques están agotados para asistir a esta propuesta de la Bodega Cooperativa Marqués de Reinosa y el Ctich (Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón y Seta) que contará con el chef de TVE y 'champiñón de oro', Sergio Martín Luque; y el presidente de la Federación Española de Cofradías Gastronómicas y Vínicas, Carlos Marín Cosme. Dirigirán el maridaje la enóloga de la cooperativa, Ana Isabel Rubio; y el técnico del Ctich, Emilio Rascón. La actuación musical correrá a cargo del grupo Lux. Se sorteará una cesta de productos riojanos de la Reserva de la Biosfera y se entregarán boletos del sorteo de 'Eurochamp con el comercio local'.

A las 00.00 arrancará el 'Sepulcro-funji-fest' del Micelio Festival con los djs Garri, Sammy, Twiins y Barreno, y bingo, en el frontón, con acceso gratuito.