La Rioja destina casi 120.000 euros a la conservación del patrimonio histórico

Visita a la ermita de San Miguel, ubicada en el cementerio de Castañares de Rioja.

Laura Lezana Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:11 Comenta Compartir

La ermita de San Miguel en Castañares de Rioja es un edificio del siglo XVIII ubicado en el cementerio municipal y fue el primer punto de encuentro del recorrido que realizaron este miércoles el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el consejero José Luis Pérez Pastor.

Durante la mañana realizaron distintas visitas a las diferentes intervenciones de conservación del patrimonio promovidas con el apoyo del Ejecutivo regional a través de la Orden de ermitas 2024-2025, que suman una inversión total de 119.986 euros.

En la ermita de San Miguel se ha llevado acabo la rehabilitación de la cubierta a través de un proyecto que ha contado con una subvención de 9.960 euros. La intervención incluye levantado de tejas, limpieza, colocación de placa asfáltica como impermeabilización y recolocación de las tejas recuperadas, asegurando la conservación del templo catalogado con protección integral.

El recorrido continuó en la iglesia parroquial de San Martín de Fonzaleche, un templo con origen románico y ampliaciones posteriores entre los siglos XII y XIII, donde se han restaurado los muros de la fachada con el objetivo de corregir patologías estructurales y de conservación. Dicha obra ha contado con la financiación del Gobierno con 18.137 euros.

La tercera intervención visitada fue la del retablo de la Dolorosa y su mesa de altar en la iglesia parroquial de San Miguel de Foncea, financiada con 29.680 euros, que supone el 63,34% del coste total (46.858 euros).

La última de las visitas se produjo a la fase final de restauración de la cubierta del templo parroquial de San Millán en Cellorigo, con una subvención de 63.754 euros, que equivale al 79,85% del presupuesto total (79.842 euros) y concluye un proceso por fases iniciado en 2018. Con esta intervención se ha podido completar la restauración de la cubierta de la nave este.