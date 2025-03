El río Iregua, listo para poder pescar

Diego Marín A. Logroño Jueves, 20 de marzo 2025, 08:53 Comenta Compartir

Un lavabo, un inodoro, una caldera... incluso unas cadenas de nieve para vehículo. La Sociedad de Pescadores de Alberite ha procedido, como todos los años, a la limpieza de la ribera del río Iregua en el término municipal antes de la apertura de la temporada de pesca el próximo 30 de marzo y el resultado ha sido la recogida de múltiples plásticos, botellas y latas, pero también alguna que otra sorpresa más voluminosa. «Lo hacemos todos los años, nos juntamos una cuadrilla, no solo de pescadores. Este año hemos sido pocos pero otros nos hemos juntado más de veinte personas», asegura David Ruiz, presidente de la Sociedad de Pescadores de Alberite.

Recorren aproximadamente un kilómetro desde los puentes de la localidad sobre el río, donde creen que transcurre más gente, y recogen todos los residuos que encuentran. «Son zonas a las que la gente acude a bañarse en verano. El primer año que limpiamos, hará más de quince, cuando no estaba ni la Vía Romana acondicionada, llenamos un contenedor de obra», recuerda David Ruiz. La intención no es solo disponer del río en buenas condiciones sino contribuir al cuidado del medio ambiente. «Lo hacemos voluntariamente por nuestra vinculación con el medio ambiente. Los que ensucian no somos los pescadores de caña, quizá más los de cangrejos, que no están tan mentalizados, y la gente que acude y pasa el día junto al río o que va a la ribera a lavar el coche», opina el presidente de la Sociedad de Pescadores de Alberite.

Rastrean caminos y orillas porque, asegura David Ruiz, «la gente deja de todo». «Solemos pedir al Ayuntamiento que, sobre todo en verano, deje en las cascadas contenedores porque en verano va mucha gente. Incluso van a hacerse fotos de boda allí», advierte David Ruiz. Cuando empezaron a pescar en el Iregua, recuerda el pescador, apenas eran los únicos que disfrutaban del río, en cambio, ahora considera que «está masificado y hay más mierda, aunque normalmente la gente tiene más conciencia».

