Rincón busca a su quinta más rápida en una carrera diferente el 7 de diciembre

S. S. J. Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:07 Comenta Compartir

El Club Rincón Atletismo propone una carrera divertida y diferente, dirigida a los vecinos de Rincón de Soto, que se disputará el domingo 7 de diciembre, a las 12.00 horas, coincidiendo con la tradición de los quintos.

Cada equipo deberá estar formado por cinco rinconeros de la misma quinta y se exige que entre sus integrantes tenga al menos un chico y una chica. Tendrán que inscribirse 'on line' antes del 3 de diciembre y el día de la prueba cada equipo preinscrito pagará 5 euros para obtener los dorsales y testigos y poder participar. La prueba consta de cinco vueltas (una por cada miembro) a un circuito de 1 kilómetro aproximadamente. Habrá premios de Escoba de Oro, Escoba de Plata y Escoba de Bronce a las tres quintas más rápidas y Escoba de Hierro al grupo más veterano.