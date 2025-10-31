Reunión de la feria medieval, fiesta de calaveras, pinchos y dinosaurios con Moratalla en Cornago

El Ayuntamiento de Cornago ha convocado para esta tarde dos actividades relacionadas con las XVIII Jornadas de Artesanía Medieval que se celebraron el 18 y ... 19 de octubre. A las 17.00 horas, en el salón de usos múltiples se llevará a cabo la proyección de vídeos del citado evento.

Después, a las 19.00 horas, el Consistorio ha convocado una reunión para comentar las posibles deficiencias cometidas durante las jornadas y estudiar mejoras de cara a la próxima edición. Luego, como agradecimiento a todas las personas que colaboraron directa o indirectamente en la feria medieval, se servirá un vino.

Por otro lado, la Asociación Cultural Linares ha organizado para mañana sábado la fiesta de las calaveras que comenzará a las 12.00 horas con un taller de calaveras en el salón de usos múltiples. Como es tradición, niños y mayores podrán hacer con las calabazas creando rostros terroríficos. A las 19.00 horas está previsto un recorrido por las calles del pueblo con las calaveras.

No faltará en este día el concurso de pinchos. De 18.30 a 19.00 horas se recogerán las raciones (se pide como mínimo 12 de cada receta) en el salón de usos múltiples. Aquí finalizará la ruta con las calabazas espeluznantes y a continuación se degustarán los pinchos. Habrá sorteo de regalos entre los participantes.

Además, la Universidad de La Rioja ha preparado para el miércoles 12 de noviembre, a las 18.30, la conferencia científica 'Café con el dinosaurio' con el doctor en Ciencias Biológicas y especialista en paleobiología, José Joaquín Moratalla en el salón de usos múltiples, con entrada libre hasta completar el aforo. El acto se transmitirá en internet desde las 18.25 y tiene como lema 'Las icnitas de dinosaurio de Cornago: testigos mudos de un fascinante lago del cretácico riojano'.