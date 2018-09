Residentes en Ezcaray protestan por el acopio de contenedores en su calle Contenedores en la calle Oriente de la villa riojalteña. Su número, por excesivo, genera las quejas de vecinos de la calle, por malos olores y muchos ruidos. :: l.r. Los propietarios aducen olores y ruidos y piden soluciones al Consistorio, que no ve viables otras opciones por cuestiones técnicas y de logística J. ALBO Viernes, 21 septiembre 2018, 09:47

Propietarios de viviendas de la calle Oriente, de Ezcaray, se están movilizando contra la acumulación de contenedores en su zona, por las molestias que les genera esta situación, que se remonta al año 2015. Hasta entonces tenían dos contenedores; actualmente son trece.

«Si tener un contenedor de vidrio es ruidoso, a nosotros nos han puesto cuatro», lamenta Juan Mari Pérez, representante de la comunidad vecinal afectada, que este verano ha colocado pancartas en los balcones para hacer visible su malestar. 'Ayuntamiento, respeto al vecindario', 'Basuras ajenas, ¡basta ya!' y 'No a este vertedero', son algunas de las consignas que pueden leerse en ellas.

En agosto, después de varias quejas a lo largo de estos tres años, se reunieron con el alcalde, Diego Bengoa, y con la concejal Marta Valle, aunque del encuentro no salió nada esperanzador para sus aspiraciones, que no son otras que las de descansar en la villa que eligieron para ello.

«Nos dicen que la empresa FCC les exige que los contenedores estén accesibles. De acuerdo, pero que en la zona centro haya un exceso de basura que gestionar no quiere decir que tengan que sobrecargar otra calle. Habrá que buscar otro sistema de recogida o la solución que sea. No somos técnicos; la empresa adjudicataria sabrá. Pero cuatro contenedores de vidrio juntos no se pueden poner, ni en nuestra calle ni en ningún sitio», protesta el representante vecinal.

Matiza este, por otro lado, que «entendemos que hay que cuidar y mimar la hostelería de Ezcaray, porque es un valor que tiene, pero que no sea a base de concentrar residuos en una calle. Tiene que haber otro sistema. Hay ciudades que tienen mucha hostelería, y en cascos antiguos de calles muy estrechas, y la solución no es saturar una calle».

Así las cosas, estos vecinos quieren dejar de ser las 'víctimas colaterales' de una gestión de los residuos que pasa por su calle y piden que «nos quiten los contenedores que no son de nuestra zona».

Sin solución alternativa

El alcalde, Diego Bengoa, explica que a partir del año 2015 empezaron a colocarse más contenedores en esta arteria local porque los que había demostraron ser claramente insuficientes y la gente dejaba las bolsas de basura en la calle. «Y eso no puede ser así», apostilla. Incluso -dice- su número actual se ve algunos días de verano muy justo por la gran cantidad de residuos que genera una alta afluencia turística.

También afirma que, «por activa y por pasiva», ya ha trasladado a los propietarios todas las razones. «Les explicamos que el camión es de carga lateral y necesita una calle ancha para recoger bien la basura; está puesto que se eche el vidrio no antes de las diez de la mañana y hasta las ocho de la tarde, para molestar lo menos posible; que en el lado donde están puestos los contenedores no hay vecinos, lonjas ni nada...».

Y por otro lado apostilla que esta situación no es exclusiva de la calle Oriente. «La calle paralela a la de ellos tiene dos contenedores más y no se quejan», afirma. Bengoa no ve más solución a estas quejas, que circunscribe únicamente a la época estival. «¿Qué hacemos, llevarlos a la zona de las fábricas y que vaya a todo el mundo a echar la basura hasta allí? No tiene sentido», dice.