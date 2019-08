Un relato histórico que comenzó hace mil años Culmen. La escena del gallo y la gallina o del peregrino ahorcado es, tal vez, la que representa el milagro más célebre de Santo Domingo de la Calzada, por el que la catedral mantiene en su interior a los animales vivos. Dos centenares de calceatenses están preparados para mostrar a todos la vida y milagros del que fundara su ciudad, Santo Domingo de la Calzada, en un espectáculo teatral que convierte la plaza de España en un gran escenario FÉLIX DOMÍNGUEZ Jueves, 1 agosto 2019, 22:28

Los calceatenses están ya ilusionados, como cada año por estas fechas, por volver a poner sobre el escenario de la plaza de España una nueva edición de la obra 'Los Milagros del Santo'. Más este año que es tan especial para ellos, al cumplirse los mil años del nacimiento del protagonista de la representación, el fundador de la ciudad, Domingo García, Santo Domingo de la Calzada.

No cabe la menor duda de que va a ser una puesta en escena especial para los 200 voluntarios que serán dirigidos por el equipo de Sapo Producciones, con Martín Nalda a la cabeza, y para los espectadores que se sentarán en la grada-patio de butacas para seguir el relato escénico. Para que así sea, todo el equipo de voluntarios y técnicos llevan ya unas cuantas semanas enfrascados en ensayos y demás preparativos, a fin de lograr lo que cada año, desde hace ya 27, consiguen transmitir a cuantos acuden como público: emoción y entretenimiento, no exentos de cierto mensaje.

uTítulo Los Milagros del Santo. uOrganiza Asociación Teatral Calceatense. uDirige Grupo teatral Sapo Producciones. uPatrocinan Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, Gobierno de La Rioja, Cofradía del Santo. uVenta y reserva Calle Pinar 36, 619 558 814 y losmilagrosdelsanto@hotmail.com.

Será durante las noches de los días 9, 10 y 11 de agosto, cuando la plaza principal de la ciudad se transformará en muchas cosas. Será una sucesión de lugares por los que Domingo García transitó, desde su niñez hasta su fallecimiento, para más tarde acoger los escenarios en los que el 'Santo Abuelito' materializó los numerosos milagros que se le atribuyen.

Como cada año, en el espectáculo se incluyen numerosas novedades, en escenas y dramaturgia Las representaciones serán los días 9, 10 y 11 de agosto, a las 22 horas en la plaza de España

A las 22.00 horas

Cada uno de esos tres días, a las 22.00 horas, la magia del teatro envolverá la plaza de un ambiente multicolor, con luces y sombras, por donde la multitud de personajes irán dramatizando lo que fue la vida del joven santo, sus andanzas ayudando a los peregrinos en ruta hacia Santiago de Compostela. Una ruta de la que él mismo fue artífice, no en vano se ocupó de hacer realidad una mejor calzada que hiciera más llevadero el camino, o se empeñó en construir un puente para que los peregrinos pudieran salvar el cauce del río Oja de una manera más sencilla y, sobre todo, más seca, y hasta acabó levantando un hospital en el que los que se encaminaban hacia la tumba del Apóstol pudieran restañar sus heridas para proseguir la ruta.

Así, los espectadores, en las 15 escenas, podrán contemplar cómo eran los contemporáneos del santo, cuáles eran sus inquietudes y sus miserias, y cómo se desenvolvían para sacar adelante sus vidas en unos tiempos en los que nada era sencillo, ni tan siquiera sobrevivir. También saldrán a la luz los enormes esfuerzos que Domingo García debió de realizar para que sus obras, ya citadas anteriormente, se pudieran culminar. A veces, dándose de bruces frente a la incomprensión de sus propios vecinos, que le tomaban por un lunático ante la magnitud de sus empeños. En otras encontraba su ayuda, viendo que su constancia era tal que les conducía a la conmiseración hacia él.

Narradas sus peripecias para sacar adelante tan magnas obras y el fallecimiento que atribuló a sus convecinos, la representación pasará a desgranar las escenas en las que el espectador podrá revivir los milagros del ya Santo Domingo de la Calzada. Por el escenario se sucederán las acciones extraordinarias en las que la intercesión del santo fue decisiva para que quien había sufrido un atropello a todas luces mortal pudiera seguir su camino hacia las tierras gallegas, y hasta para que quien se creía fatalmente muerto en la horca, pudiera ser descolgado de la misma por su familia, sano y salvo.

Todo ello, aliñado de una excepcional iluminación que colabora en hacer sentir a los espectadores que forman parte de la escena, unas músicas que ayudan a sentirse en la misma época en la que se producen los hechos relatados, con unos guiños a la modernidad que, merced al buen hacer del grupo teatral que se ocupa de la dramaturgia, no desentona para nada, bien al contrario, ofrece un soplo de aire fresco al espectáculo que lo hace más atractivo aún de lo que ya por la historia narrada lo es.

Muchas novedades

Así que será preciso que quien no haya asistido nunca a la representación de 'Los Milagros del Santo', se disponga a hacerlo y quienes ya la conozcan de otras ediciones, también acudan, ya que son muchas las novedades que se ofrecen este año tan señalado del Milenario del Santo, y que para no incurrir en lo que ahora llaman 'spoiler', es decir para no destripar la trama, aquí no osaremos desvelar.

Sí que se puede hacer hincapié en que es una gran oportunidad para visitar esta ciudad y pasar unas cuantas horas en ella, ya que por el ya aludido Milenario, cuenta, además de sus muchos atractivos de siempre, con otros añadidos en forma de variadas y notables exposiciones motivadas por la conmemoración.

Las entradas se pueden adquirir o reservar en la taquilla o bien previamente en la oficina abierta en el número 36 de la calle Pinar, en pleno centro de la localidad, al precio de 12 euros.