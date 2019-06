El regidor de Viguera tiende la mano al PSOE y SV y afirma que aún «no ha hablado nada» Álvaro Manzanos. :: L.R. DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 20 junio 2019, 09:18

Viguera. El pasado sábado saltó la sorpresa en Viguera. En la votación, realizada en secreto durante el pleno de investidura cuando todo parecía indicar que el exalcalde Aitor Santibáñez (expulsado del PP) continuaría gobernando -aunque en minoría, con la nueva agrupación Somos Viguera-, el candidato popular Álvaro Manzanos sumó cuatro votos, uno más, por lo que se erigió como nuevo mandatario local gracias al apoyo del PSOE.

El pacto, al que se llegó al día anterior, no sorprende tanto por poner de acuerdo a dos partidos que rara vez están de acuerdo, sino porque la edil socialista Marta Ramírez había acusado semanas atrás a Manzanos de ser «cómplice de la pésima gestión del alcalde condenado» (en referencia a Santibáñez, pendiente de sentencia en causa judicial) y que «no puede ser ejemplo de nada bueno para Viguera». Manzanos describió el pacto como «acuerdo de buenas voluntades», Ramírez justificó que «nuestro pueblo se encuentra en muy mala situación y era dejarlo sumido en procedimientos judiciales o avanzar, no teníamos otra opción que Álvaro» y Santibáñez, el primer sorprendido, acusó a PP y PSOE de haber realizado «una coalición de perdedores».

«Poniéndonos al día»

«Todavía no tenemos fecha para el pleno de constitución del equipo de Gobierno, pero quiero que sea la primera semana de julio», explicó ayer Manzanos a Diario LA RIOJA, asegurando que «aún no hemos hablado nada, tenemos que sentarnos a dialogar para organizar el Ayuntamiento», dejando abierta la puerta a una posible entrada en el equipo de Gobierno tanto a PSOE como a Somos Viguera, pero sin avanzar nada, puesto que, según advirtió, «ahora estamos poniéndonos al día, aterrizando, y no tenemos claro nada, tenemos que sentarnos a hablar y organizar».