El Redal estrena cubierta en el frontón, con un coste de 390.400 euros

El Redal finalizó el miércoles las fiestas de San Justo y San Pastor con procesión y misa, cena popular, toritos bravos, actividades deportivas y traca final. Después de los actos religiosos tuvo lugar la inauguración de la cubierta del frontón municipal y un lunch.

Acudieron el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el consejero de Política Local, Infraestructuras y Luchas Contra la Despoblación, Daniel Osés, para acompañar al alcalde, José Miguel Cadarso.

El Gobierno regional ha invertido en este mejora del recinto deportivo 292.824,17 euros. Capellán comentó que el frontón «va a poder ser utilizado todo el año sin depender de las inclemencias del tiempo» y añadió que «se va a convertir en un pulmón social para el municipio, un lugar donde celebrar muchos eventos culturales y populares».

También reconoció el esfuerzo económico realizado por El Redal, cuyo presupuesto es limitado, para desarrollar un proyecto que beneficiará a sus vecinos y a las personas vinculadas al pueblo que acuden en verano y solicitaban una instalación deportiva cubierta.

El Ejecutivo regional ha financiado la actuación a través del Plan de Obras y Servicios Locales y el coste total ascendió a 390.432,22 euros. El proyecto consistió en dotar al frontón de una cubierta para «transformarlo en un espacio de ocio, convivencia y sociabilidad para que los vecinos pueden disfrutar de iniciativas culturales, lúdicas y deportivas, entre otras». Cuenta además con dos porterías móviles. La nueva techumbre es de madera y dispone de un panel metálico tipo sándwich apoyado sobre una estructura de hormigón armado. Este modelo ha demostrado fiabilidad y durabilidad y es muy rentable por el ahorro de tiempo y mano de obra. El cerramiento cubre 994,91 metros cuadrados.