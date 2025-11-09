LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de archivo de un grupo de participantes en la recolección en familia, en la almazara Hejul de Galilea. SANDA

La almazara Hejul de Galilea prepara su IV recolección y molienda en familia el día 16

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:55

La almazara Hejul de Galilea convoca la IV recolección y molienda en familia para el domingo 16 de noviembre a las 11.00 horas. Esta iniciativa está recomendada para mayores de 4 años y cuesta 15 euros a los niños y 20 euros a los adultos; y durará dos horas y media.

La actividad se llevará a cabo en la finca La Manzanera, donde Hejul tiene sus olivos arbequinos y la almazara. El programa incluye la recepción de participantes, una introducción sobre la empresa y la tradición de la familia Fernández en el cultivo del olivo, la recogida de mantos, varas y capazos para ir a la finca y la recolección. Después descargarán los capazos y podrán comprobar todo el proceso de limpieza, pesaje y molturado, hasta la obtención del aceite. Cada uno podrá firmar su botella con el aceite envasado. Por último, almuerzo campero.

