Reciclar es imposible en los pueblos recónditos

En Vadillos, aldea de San Román de Cameros, hace aproximadamente un mes que no pueden reciclar. Los contenedores de vidrio, papel y envases, es decir, el verde, azul y amarillo, han desaparecido y solo les han dejado el de residuos no específicos. «Aquí la gente quiere reciclar, los vecinos ya nos habíamos acostumbrado a hacerlo y ahora todo va al mismo sitio porque solo tenemos un contenedor», se queja Pilar Cristóbal, vecina de Vadillos. «Hay que cuidar el medio ambiente, pero no nos ponen los medios. Es una vergüenza que nos quiten un servicio que teníamos y una pena, porque venía muy bien», advierte.

De hecho, como exalcaldesa de San Román de Cameros en la anterior legislatura, ella misma logró que se instalaran esos contenedores en la aldea. «Con lo que me costó que los pusieran, para ahora nada. No me parece bien», opina Cristóbal. No es el único pueblo y un motivo puede ser la distancia. Vadillos está a 6 kilómetros de San Román y la carretera LR-250. Como es el caso de Santa Marina, que dista 29 kilómetros de Santa Engracia, municipio al que pertenece, y 12 al más cercano, Robres del Castillo, en plena LR-261. «Hay más pueblos así, pedanías, como somos pequeños... Aquí en Vadillos echan la basura los de Torremuña, que no tienen ningún contenedor. Y, claro, nadie quiere llevarse la basura en el coche hasta San Román, que tienen hasta orgánico», explica Cristóbal.

Ampliar San Román de Cameros. Entrada a Vadillos, con los contenedores a la derecha. Pilar Cristóbal.

Como en Torremuña sucede en Luezas y Treguajantes, aldeas de Soto en Cameros donde nunca ha habido contenedores de basura. Sin embargo, en Trevijano, la tercera aldea soteña, sí. «Trevijano tuvo Ayuntamiento hasta hace relativamente poco tiempo y por eso tiene algún servicio más. El Consistorio no tiene medios para mover contenedores de Luezas y Treguajantes a Soto para que sean recogidos y el Consorcio no realiza recogida de residuos en estas pedanías», explica Pedro Elías Cristóbal, alcalde de Soto.

Santa Marina, la recóndita aldea del Alto Jubera, fue pionera dentro del proyecto piloto de economía circular impulsado por la Reserva de la Biosfera de La Rioja. Se puso en marcha en 2021, cuando la localidad no contaba todavía ni con electricidad, y, tal y como explica el alcalde de Santa Engracia, Óscar Fernández, se han perdido los contenedores al no renovar el convenio. Y es que, al parecer, el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja no puede acceder a municipios como Santa Marina con los vehículos tan voluminosos de los que dispone, por eso se realizó el proyecto, para llegar a donde nunca se había realizado una recogida regular de basura. «Ahora vamos a hablar con los vecinos a ver si, entre todos, buscamos una solución. Hay un nuevo proyecto de dinamización turística en el que se podría incluir el reciclaje», explica Óscar Fernández. Pero, de momento, como antaño, el que acude a Santa Marina tiene que llevarse la basura a Logroño o Santa Engracia», advierte el alcalde.

Ampliar Soto en Cameros. La aldea de Luezas, como Treguajantes, ni siquiera tiene un contenedor. Diego Marín.

Consultado por Diario LA RIOJA, el director general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua del Gobierno de La Rioja, José María Infante, justifica que la recogida de los residuos es competencia de los ayuntamientos y que la retirada de los contenedores de recogida selectiva en Vadillos y Santa Marina se debe al final de una experiencia piloto. «La continuidad de un modelo de recogida selectiva para Vadillos y Santa Marina conllevaría, de acuerdo a la ley de residuos del 2022, que los costes tengan que ser sufragados por los residentes, por lo que está en sus ayuntamientos y los vecinos adoptar el tipo modelo que estimen apropiado, así como establecer la tasa que cubra dichos costes», advierte Infante.

