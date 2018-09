Las queremos vivas

El pasado 8 de marzo, mujeres de toda España alzaron la voz en forma de una exitosa huelga en la que una nueva generación femenina de elevada conciencia feminista y de aún mayor motivación social tomó las calles exigiendo la erradicación de todo tipo de violencias machistas. Desde entonces se han sucedido no pocas declaraciones de intenciones de la clase política, tantas al menos como gestos de protesta de la sociedad se han repetido cada vez que esa violencia intolerable se ha hecho presente en cualquiera de sus formas. Ni una cosa ni la otra han evitado, no obstante, el luctuoso saldo, en lo que va de año, de 34 mujeres muertas en España a manos de hombres con los que mantenían o habían mantenido relación de pareja. Una cifra que es una barbaridad en sí misma y que a punto estuvo de verse incrementada ayer en Cenicero, aunque esta vez quiso la fortuna que los disparos con los que un marido quiso asesinar a su mujer y madre de sus cuatro hijos no alcanzasen su objetivo. No caben paños calientes ni atenuantes. El rechazo de la población cenicerense y riojana en general debe ser un clamor como corresponde a una sociedad avanzada y propia del siglo XXI. Porque la erradicación de las violencias machistas sólo será posible en tanto se convierta en una demanda colectiva y unánime. Porque la sociedad toda las quiere vivas.