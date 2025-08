Quel recuerda cómo superó la peste en 1479

Sanda Sainz Miércoles, 6 de agosto 2025, 20:39 Comenta Compartir

Los panes y porciones de queso volaron desde el balcón de la ermita del Santo Cristo de la Transfiguración de Quel como manda una tradición que la cofradía mantiene desde 1479 y se repite cada 6 de agosto. Este acto nació después de que la localidad sufriese una epidemia de peste que mermó su población. Este miércoles se lanzaron 2.500 panes (en Quel les llaman tortas porque era lo que se repartía antaño) y 60 kilos de queso partido en unas 3.000 porciones.

La procesión desde la parroquia de El Salvador salió a las 09.30 horas con los cofrades, autoridades, devotos y los gaiteros de Albelda. Trasladaron a la imagen de la Virgen de la Antigua a la ermita y allí tuvo lugar una concurrida misa. El templo se llenó y, al finalizar, la cofradía homenajeó a José Luis Marzo Soldevilla, que sufrió un ictus y a partir de este año le sustituye en el cargo de cofrade su hijo, Eduardo Marzo Pérez. Fue un momento emotivo y de agradecimiento por ser uno de los pilares de esta institución desde 2007.

PROGRAMA DE HOY 12.00. Talleres para niños en el patio de las escuelas a cargo de la monitora de la ludoteca.

14.30. Paella de cuadrillas en el polideportivo del colegio.

17.00. Fiesta hawaiana de La Repeña con Dj Twiins.

18.00. Encierro.

19.30. Danzas étnicas multiculturales. Plaza Bretón de los Herreros.

19.30. Bocadillos de jamón de la Asociación de la Tercera Edad y la Fundación Menudos Corazones.

21.00. K-Boom Percusión desde La Repeña.

00.00. Encierro.

01.00. Mazinger Rock Band. Parking de la calle Carrera.

No faltó, como cada año, la lectura de la Carta Fundacional, en la que se recuerda el terrible suceso de 1479 y cómo surgió la Cofradía de la Transfiguración del Señor y la tradición del Pan y Queso que ha llegado a nuestros días.

En esta ocasión, Francisco Calatayud García ejerció de mayordomo, es su segunda vez desde que accedió a la cofradía en 2010 y se mostró ilusionado.

Esta fiesta fue declarada de Interés Turístico Regional en 2004 y de Interés Turístico Nacional en 2015. El alcalde, Víctor Rada, y sus concejales estuvieron acompañados por autoridades políticas nacionales, regionales y locales encabezadas por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán.

Después de la misa, los cofrades subieron a una habitación, en la que se sentaron alrededor de una mesa para realizar el almuerzo simbólico de hermandad con pan, vino, queso, pimiento, bolado (dulce), bizcocho y melón. Seguidamente, desde su balcón, comenzaron a lanzar los panes. A continuación hicieron lo mismo con las porciones de queso.

Fernando Sancha tomó posesión como párroco de Quel el 29 de junio y se estrenó en este evento. «Es más emocionante de lo que me esperaba y se ve la alegría e ilusión de la gente que está abajo. El ambiente con los cofrades es fantástico», destacó.

Eduardo Marzo ha sentido la fiesta desde niño teniendo la referencia de su padre, José Luis, que no continúa por su estado de salud. «Como 'cogedor' de panes lo he vivido desde siempre. Poder estar tirándolos, ver la emoción del pueblo y disfrutarlo así, por mucho que lo imagines, no se acerca a la realidad. La gente te llama y no ves a todos. Se intenta repartir a todo el mundo para que queden satisfechos y que la fiesta siga otros quinientos años».

Los 12 cofrades y el abad

La cofradía cuenta con 12 cofrades: María José Palacios Ortega (accedió en 2004), Pedro Calatayud Yuste (2005), Galo Herce Ramírez (2008), Tomás Benito Sáenz Martínez (2009), Fernando Bretón Lesmes (2009), el mayordomo de este año Francisco Calatayud García (2010), Juan José Ibáñez Calatayud (2010), Jesús de Arcocha Jiménez (2012), Antonio Martínez García (2022), Francisco Sigüenza Comas (2023), Rodolfo Hernández Rivero (2024) y Eduardo Marzo Pérez (2025). Y tiene como abad al párroco Fernando Sancha Zúñiga (2025).

Manuel Barbosa lleva unos diecisiete años colaborando con la cofradía, trece o catorce como responsable de organización. Los preparativos comienzan con el mayordomo una semana antes. En función del día de la semana en el que caiga la fiesta, se hace encargar más pan. Este año Javier Garrido echa una mano como amigo del mayordomo.

Entre sus cometidos, Manuel acude a las casas de los cofrades para llevarles las raciones a cada uno (12 panes, medio queso, bolados y bizcochos).

«Es un orgullo ser partícipe de una tradición única» En 2013 Francisco Calatayud ejerció por primera vez como Mayordomo de la cofradía y ahora ha repetido. «En aquella ocasión fue con mucho sentimiento e ilusión y esta vez no ha sido menos. Conforme pasan los años me encuentro más a gusto en la cofradía», comentaba Francisco, después del reparto de panes y quesos. «Lo que ocurre aquí para mí es una mezcla de alegría, satisfacción y orgullo por ser partícipe de una tradición única que se mantiene desde hace 546 años (se remonta a 1479)», añadía el queleño. «El primer acto se llevó a cabo el martes con la misa de vísperas y una cena de hermandad. Continuamos al día siguiente con la procesión desde la parroquia, misa, almuerzo y lanzamiento de panes y queso. Regresamos a la iglesia en procesión y terminaron las ceremonias de la cofradía», explicó el mayordomo.

