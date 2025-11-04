LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Quel

Quel licita el asfaltado de dos zonas por 80.085 euros

S. S. J.

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:57

Comenta

El Ayuntamiento de Quel licita las obras de rehabilitación del firme en la urbanización Grupo Bretón de los Herreros y en un tramo de la avenida de la Santa Cruz por un precio base de 80.085,74 euros (IVA incluido), mejorable a la baja, y un plazo de ejecución de un mes. Las ofertas se pueden presentar hasta el 17 de noviembre, a las 23.59 horas.

Los trabajos se llevarán a cabo en una superficie de unos 3.500 metros cuadrados (550 de longitud) en las calles del Grupo Bretón de los Herreros (urbanización que cuenta con unas 75 viviendas adosadas). Las aceras están en buen estado porque fueron reparadas hace pocos años, pero el firme de la calzada, de asfalto, se encuentra en malas condiciones y presenta zonas muy agrietadas. Además, en muchos casos las zanjas para los servicios urbanísticos tienen grandes grietas. No se actuará en la calle sur (María de la O Lejárraga) al ser de hormigón.

Por otro lado, se intervendrá en un tramo de unos 450 metros cuadrados de la Avenida de la Santa Cruz, de unos 60 metros de longitud, el más deteriorado y de mayor antigüedad de esta vía. Asimismo, se reparará la rígola de hormigón del oeste, retirando la actual y haciendo una nueva del mismo material.

Publicidad

Top 50
  1. 1 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  2. 2 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  3. 3

    «Nuestra casa está donde dejamos la mochila»
  4. 4

    De generación en generación
  5. 5 La línea Logroño-Miranda estará cortada 29 fines de semana y los pasajeros viajarán en autobús
  6. 6 Las brujas volverán a asaltar Logroño este fin de semana
  7. 7

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  8. 8 La noche de Halloween y el autobús que une Haro y Vitoria, en el Teléfono del Lector
  9. 9 Extinguido el incendio de siete hectáreas de pastizal y matorral bajo en Valdegutur
  10. 10

    El otoño viste de color los viñedos y bosques de La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Quel licita el asfaltado de dos zonas por 80.085 euros