Quel licita el asfaltado de dos zonas por 80.085 euros

El Ayuntamiento de Quel licita las obras de rehabilitación del firme en la urbanización Grupo Bretón de los Herreros y en un tramo de la avenida de la Santa Cruz por un precio base de 80.085,74 euros (IVA incluido), mejorable a la baja, y un plazo de ejecución de un mes. Las ofertas se pueden presentar hasta el 17 de noviembre, a las 23.59 horas.

Los trabajos se llevarán a cabo en una superficie de unos 3.500 metros cuadrados (550 de longitud) en las calles del Grupo Bretón de los Herreros (urbanización que cuenta con unas 75 viviendas adosadas). Las aceras están en buen estado porque fueron reparadas hace pocos años, pero el firme de la calzada, de asfalto, se encuentra en malas condiciones y presenta zonas muy agrietadas. Además, en muchos casos las zanjas para los servicios urbanísticos tienen grandes grietas. No se actuará en la calle sur (María de la O Lejárraga) al ser de hormigón.

Por otro lado, se intervendrá en un tramo de unos 450 metros cuadrados de la Avenida de la Santa Cruz, de unos 60 metros de longitud, el más deteriorado y de mayor antigüedad de esta vía. Asimismo, se reparará la rígola de hormigón del oeste, retirando la actual y haciendo una nueva del mismo material.