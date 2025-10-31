El PSOE de Haro lamenta la pérdida de 6,9 millones para el nuevo centro de día

Laura Lezana Viernes, 31 de octubre 2025, 18:12 Comenta Compartir

El PSOE de Haro afirmó este viernes que el nuevo centro de día y participación activa es el resultado de una «falta de trabajo y negligencia» por parte del Gobierno regional y del Gobierno local por «no continuar con lo que se había dejado iniciado en la legislatura anterior».

La portavoz del grupo, Naiara Hernáez, destacó el cambio de ubicación y el hecho de que el centro va a estar financiado con fondos propios del Gobierno de La Rioja: «Se han perdido 6,9 millones por no continuar con el proyecto por el que estaría ubicado en la calle Siervas de Jesús que estaba a falta de licitarse y ejecutarse». «Por lo que a día de hoy podría estar inaugurado y pagado con fondos europeos», continuó. Además, señaló que la negativa de la alcaldesa a ese proyecto fueron las plazas «que al final han sido las mismas, 50».