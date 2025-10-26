El PSOE denuncia deficiencias en la asistencia médica de Autol y la falta de pediatra
El PSOE exige a la consejería de Salud «que deje de derivar responsabilidades al ministerio y actúe para garantizar la asistencia adecuada en Autol»
Domingo, 26 de octubre 2025, 10:21
El PSOE de Autol ha denunciado deficiencias en la asistencia médica del municipio desde hace meses. «En muchas ocasiones se limita a un solo médico ... que, como mucho, en las tardes cuenta con un refuerzo», indica y añade que «en agosto y septiembre tan solo tuvimos un facultativo en el consultorio»,
Los socialistas señalan que «desde hace bastantes meses Autol no tiene pediatría fija, con el consiguiente perjuicio que esto produce en las familias de la localidad. Todo esto sucede en un pueblo de cerca de 5.000 habitantes».
Aseguran que las familias tienen que desplazarse a urgencias a Calahorra o incluso a Pradejón y que esto genera problemas de saturación en ambos municipios.
El PSOE exige a la consejería de Salud «que deje de derivar responsabilidades al ministerio y actúe para garantizar la asistencia adecuada en Autol» y se dirige a la alcaldesa, Catalina Bastida, para que «defienda los intereses del municipio y reivindique ante el departamento de María Martín, las mejores condiciones para nuestra localidad».
«Estamos ante un problema generalizado en nuestra comunidad y lo que tiene que hacer el Gobierno de La Rioja es invertir más en recursos, sobre todo en atención primaria para garantizar una asistencia digna», termina el PSOE.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión