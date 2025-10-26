El PSOE denuncia deficiencias en la asistencia médica de Autol y la falta de pediatra

El PSOE de Autol ha denunciado deficiencias en la asistencia médica del municipio desde hace meses. «En muchas ocasiones se limita a un solo médico ... que, como mucho, en las tardes cuenta con un refuerzo», indica y añade que «en agosto y septiembre tan solo tuvimos un facultativo en el consultorio»,

Los socialistas señalan que «desde hace bastantes meses Autol no tiene pediatría fija, con el consiguiente perjuicio que esto produce en las familias de la localidad. Todo esto sucede en un pueblo de cerca de 5.000 habitantes».

Aseguran que las familias tienen que desplazarse a urgencias a Calahorra o incluso a Pradejón y que esto genera problemas de saturación en ambos municipios.

El PSOE exige a la consejería de Salud «que deje de derivar responsabilidades al ministerio y actúe para garantizar la asistencia adecuada en Autol» y se dirige a la alcaldesa, Catalina Bastida, para que «defienda los intereses del municipio y reivindique ante el departamento de María Martín, las mejores condiciones para nuestra localidad».

«Estamos ante un problema generalizado en nuestra comunidad y lo que tiene que hacer el Gobierno de La Rioja es invertir más en recursos, sobre todo en atención primaria para garantizar una asistencia digna», termina el PSOE.