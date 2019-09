El PSOE de Cenicero exige «seriedad» al PP sobre la atención médica FÉLIX DOMÍNGUEZ Cenicero Viernes, 20 septiembre 2019, 11:02

La Agrupación Socialista de Cenicero ha respondido al comunicado del PP que exigía al actual equipo de gobierno municipal que restaure la jornada continua de los médicos en la ciudad. Los socialistas les piden «que sean serios y, por lo menos, no hagan el ridículo», al tiempo que les recuerdan que el nuevo Gobierno riojano «lleva unos pocos días en ejercicio», por lo que «todavía no ha sido posible concertar una reunión». No obstante, señalan que «todos lo recortes que han llevado a la despatrimonialización y descrédito de nuestra sanidad pública, provienen de su mala gestión, restando servicios sin parar».