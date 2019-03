El proyecto de la variante del tren divide a los rinconeros La vía del tren, a su paso por Rincón de Soto. / Sanda Sáinz Mientras unos piden paralizar la actuación para modificar el trazado, otros temen que no se pueda ejecutar si se para SANDA SÁINZ Sábado, 30 marzo 2019, 11:53

La vía del tren parte Rincón de Soto en dos y supone un problema en el desarrollo socio-económico y para la seguridad del pueblo. Por ese motivo se realizaron estudios (con trazados modificados varias veces) para una variante ferroviaria que está en la fase de expropiaciones.

El Ayuntamiento, en nombre de los vecinos, ha solicitado a ADIF paralizar el proyecto presentando 1.465 firmas. Se propone que la circunvalación del tren pase por el sur en lugar de por el norte, como se preveía, para evitar el impacto ambiental, visual y el daño al cultivo de la pera.

Otro grupo de rinconeros de la plataforma 'Afectados por la vía' se ha mostrado en contra de esta decisión. «Queremos que no se pierda este proyecto porque no sabemos si se va a poder continuar si se paraliza. No hay garantías», explican Ángel Fernández y Rosabel Matute.

«El paso de trenes afecta diariamente a todos, por eso lo mejor es quitar la vía. No buscamos una alternativa única, sino la que sea más beneficiosa para el pueblo» comentan y añaden «se hizo una reunión en el cine el 6 de marzo, a dos días para finalizar el plazo de alegaciones. Pero se ofreció una información sesgada, no real. Hay intereses particulares. La gente ha sido engañada y si no se lleva a cabo se pierde la estación y continuaremos con la vía por mitad del pueblo».

Indican que «se pidió el apoyo de las asociaciones e incluso sacaron hojas en el colegio los niños para que firmasen los padres. Se enfocó como algo que afecta negativamente a todo el pueblo, pero las alegaciones están dirigidas a los propietarios de las parcelas que se expropiarán. La petición de firmas no ha sido justa».

Esta plataforma ha pedido un encuentro con el consejero de Política Local, Carlos Cuevas, y se ha reunido con el delegado del Gobierno, José Ignacio Pérez, quien explica que «el proyecto lo aprobó el Gobierno anterior y mi objetivo era realizar la inversión prevista. Es una reivindicación de hace décadas de Rincón de Soto. Se rechazó el trayecto sur, cambiándolo por el norte y ahora, sorprendentemente, se pide llevarlo por el sur». Dice que «no nos constaba objeción alguna al proyecto hasta la fecha» y confirma que en diciembre caduca la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y puede afectar a la realización de la obra.

El alcalde de Rincón de Soto, Carlos Paúl, asegura que «todo el pueblo está favor de sacar las vías del tren del casco urbano. No se pretende rechazar el proyecto, sino paralizarlo para trabajar en una opción mejor, ya que no se está de acuerdo con la ejecución. En las conversaciones con ADIF está la posibilidad de comenzar las obras antes de diciembre en algún paso elevado que no afecta al trazado. De esta manera, no caducaría la DIA y mientras se podrían estudiar otras opciones».

Quiere dejar claro que el Ayuntamiento no es el promotor de esta iniciativa que representa a la mayoría, sino que la está apoyando tal y como se acordó en Pleno por unanimidad de todos los grupos políticos.