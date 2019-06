Protección para generar confianza Viernes, 21 junio 2019, 13:45

Logroño. Muchas empresas aún no han regularizado su situación después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos y de Garantías de los Derechos Digitales (LOPD). El Grupo Datcon Norte, con sede en Logroño, puede ser la solución ya no sólo para adecuarse a la legalidad, también para resolver los posibles problemas derivados. «Es obligatorio cumplir la ley. Todo el que tenga datos de terceros debe recogerlos de forma tácita», expone José Zorrilla, experto en protección de datos y responsable de Grupo Datcon Norte. «Hay quien se ha adaptado a la ley y no ha vuelto a hacer nada. Nosotros adaptamos a las empresas a la ley y ofrecemos asesoramiento y defensa jurídica», explica José Zorrilla. Grupo Datcon Norte ofrece soluciones integrales para empresas adaptándolas a la ley pero su labor continúa manteniendo un servicio de mantenimiento con el cliente. Además, Zorrilla puede presumir de que los clientes acuden a su consultoría de protección de datos «por el precio, pero se quedan por el servicio». «Nosotros damos un servicio integral, explicamos todo lo que tiene que hacer el cliente, no sólo recoger los datos de empleados y clientes, también cómo tratarlos y actualizarlos», especifica.

En la sede de Grupo Datcon Norte, situada en el número 35 de la calle Calvo Sotelo, un equipo de profesionales velará por la seguridad de sus clientes. El trato siempre es personalizado, cada empresa cuenta con una necesidades precisas a la hora de manejar su información sensible y el trabajo de Grupo Datcon causará la mínima alteración posible en la jornada laboral. La adecuación correcta a la LOPD aumenta la confianza de los clientes. «Ya sea un autónomo o una pequeña o gran empresa siempre tiene un acompañamiento desde el inicio, el cliente no se encontrará nunca solo. La protección de datos supone implimentarlo en la empresa, por eso el acompañamiento que realizamos es fundamental», advierte Pamela Hernández, consultora jurídica de la empresa. «Lo que quiero es que el cliente sepa que está apoyado, por eso regularmente realizamos un control», apunta Julio Zorrilla, y añade: «Nuestra principal diferencia es esa y que aportamos defensa jurídica a nuestros clientes».