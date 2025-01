La primera mermelada 'eco'

Diego Marín A. Logroño Jueves, 30 de enero 2025, 08:07 Comenta Compartir

La asociación El Colletero da un paso más en su defensa de la economía circular, su labor social, el comercio justo y el cuidado del medio ambiente con la salida al mercado de la primera mermelada ecológica de La Rioja, certificada por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica (Cpaer). La elaboración es, mayoritariamente, con las frutas del valle del Iregua: ciruela Reina Claudia, pera, cereza, manzana, melocotón e higo. «Llevábamos ya unos años elaborando mermelada, con la que completamos la economía circular porque empleamos la fruta que no se vende en el mercado, pero está buena, es de calidad. Así solo va a residuo lo justo, que se utiliza para abono, y de la fruta obtenemos un producto más», explica Raquel Ramírez, de El Colletero.

«La gente nos destaca que sabe mucho a fruta y es por el porcentaje que empleamos», afirma Fabiola Pérez

De esta manera, la fruta que puede tener algún desperfecto o tiene una presentación fea y no se vende, o quizá no da el calibre necesario, se deriva a mermelada. «Así luchamos contra el cambio climático porque también es importante destacar que la mayoría de estas frutas procede de árboles que están desapareciendo, como la manzana de invierno, que hemos recuperado y tenemos una finca que, aunque no da suficiente cosecha para vender, sí da para poder elaborar mermelada», explica Raquel Ramírez. También completan la materia prima con frutas adquiridas a la cooperativa de frutas de Aldeanueva de Ebro. «Los higos son de unas higueras antiguas. La pera es la de Rincón de Soto. Las ciruelas son las que cultivamos nosotras, que vendemos poco en verde, solo a socios, y el resto las hacemos pasa o elaboramos mermelada», enumera Ramírez.

La presentación de estas pioneras mermeladas se produjo, a nivel nacional, en la feria BioCultura de Madrid y, a nivel regional, la empezarán a vender este sábado en el sabatino mercado ecológico de Logroño que organiza el Cpaer en la plaza de la Diversidad. «Ahora mismo, se nos han acabado la de ciruela y la de cereza. La gente nos destaca que sabe mucho a fruta y es por el porcentaje que empleamos», afirma Fabiola Pérez, presidenta de El Colletero. Y es que la producción es limitada, solo mil botes de todos los sabores. «Y en la elaboración empleamos azúcar de caña, el 20%. El otro 80% es fruta. Así se conserva perfectamente y merece la pena», advierte Raquel Ramírez. «Hay mermeladas artesanas muy buenas en La Rioja y nosotras las promocionamos, como la de Anamela, pero el certificado ecológico es otro paso. Siempre hay que hacer papeles, la burocracia es así y hay que seguirla», subraya Ramírez.

«Estas son las primeras mermeladas ecológicas elaboradas en La Rioja, porque ya hay operadores que comercializan todo tipo de productos. El abanico ecológico es amplio, tenemos vino, aceite, conservas, embutidos, paté, sidra, pan, repostería, chocolate, frutos secos... y faltaban las mermeladas para completarlo», especifica Silvia Gallo, directora técnica del Cpaer.

Temas

Nalda

Gastronomía

Comenta Reporta un error