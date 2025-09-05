LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

SANTO DOMINGO

Presentación de las fiestas de Gracias

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:31

L. L. Los próximos días 17, 18 y 19 de septiembre Santo Domingo volverá a sumergirse en sus fiestas y esta vez será en el turno de las de Gracias y San Jerónimo Hermosilla. De esta manera, hoy se realizará la presentación oficial del programa en la sala Gustavo Bueno, ubicada en la calle Pinar, 47. Desde la concejalía de Festejos invitan a todos los interesados a acudir.

