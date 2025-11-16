LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Presentación de la añada en 2024. Sanda Sainz
Aldeanueva De Ebro

Presentación de la añada Rioja 2025, premios taurinos 'Racimo de oro' y función de teatro

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:16

Mañana tendrá lugar en Aldeanueva de Ebro la presentación de la añada 2025 de vino Rioja por parte de las bodegas de la localidad, ... en la sala Entreviñas. En primer lugar, está prevista una cata dirigida por el consultor, educador y comunicador del vino, Pedro Ballesteros. Comenzará a las 18.00 horas y el acceso es solo con invitación profesional.

