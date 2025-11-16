Presentación de la añada Rioja 2025, premios taurinos 'Racimo de oro' y función de teatro

Mañana tendrá lugar en Aldeanueva de Ebro la presentación de la añada 2025 de vino Rioja por parte de las bodegas de la localidad, ... en la sala Entreviñas. En primer lugar, está prevista una cata dirigida por el consultor, educador y comunicador del vino, Pedro Ballesteros. Comenzará a las 18.00 horas y el acceso es solo con invitación profesional.

El evento 'Aldeanueva, cosecha nueva, Primeros Riojas 2025' seguirá a las 19.30, momento en el que las bodegas del municipio mostrarán sus primeros caldos.

La agenda de esta semana continuará el viernes 21 de noviembre, a las 20.00 horas, con la entrega de premios 'Racimo de oro' de la feria taurina de San Bartolomé 2025.

Recibirán los galardones el triunfador de la feria celebrada durante las fiestas de agosto, el novillero granadino Jaime de Pedro; y Álvaro y Pablo Lumbreras como mejor ganadería. El acto se llevará a cabo en el Museo del Vino y al finalizar se ofrecerá un aperitivo a los asistentes, está organizado por el Ayuntamiento en colaboración con el club taurino de la localidad, Enotoro.

Al día siguiente, el sábado 22, la sala Entreviñas acogerá la obra de teatro 'Somos mujeres', una comedia del autor italiano Fabio Rosato que representará la compañía K-ndilejas de Logroño. La función comenzará a las 19.00 horas y la entrada cuesta 5 euros.

El espectáculo dura aproximadamente una hora y veinte minutos y narra con humor la venganza preparada por cuatro mujeres desengañadas para desenmascarar a un galán de pacotilla del que han sido víctimas.