LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Foncea Riaño. LR

Pablo Foncea Riaño

Abogado

«Este premio es un plus de motivación en esta profesión»

La guía internacional Best Lawyers ha reconocido al calceatense Pablo Foncea con el premio 'Ones to watch' que destaca a los jóvenes más influyentes

Laura Lezana

Laura Lezana

Santo Domingo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:20

Comenta

'Astros en ascenso a los que prestar atención' puede ser una bonita definición para la categoría 'Ones to watch', destinado a reconocer a jóvenes ... abogados que están demostrando un desempeño destacado en su trayectoria laboral. Entre esos jóvenes influyentes se encuentra Pablo Foncea Riaño, un calceatense de 31 años que tuvo claro su destino desde antes de pisar la Facultad de Derecho y que ha sido reconocido por el directorio Best Lawyers.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  2. 2 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  3. 3 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  4. 4 Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca
  5. 5 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  6. 6 El Gobierno riojano anuncia que permitirá «en breve» la caza del lobo y sin tasas
  7. 7 Muere el mítico entrenador Xabier Azkargorta
  8. 8

    Rescatados cinco gatos y dos perros tras el desahucio de una vivienda en Lardero
  9. 9

    Tres muertos tras arrollar un autobús a un grupo de peatones en Estocolmo
  10. 10

    La huelga de técnicos superiores sanitarios dejó 15.000 pruebas y muestras sin analizar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Este premio es un plus de motivación en esta profesión»

«Este premio es un plus de motivación en esta profesión»