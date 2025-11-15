'Astros en ascenso a los que prestar atención' puede ser una bonita definición para la categoría 'Ones to watch', destinado a reconocer a jóvenes ... abogados que están demostrando un desempeño destacado en su trayectoria laboral. Entre esos jóvenes influyentes se encuentra Pablo Foncea Riaño, un calceatense de 31 años que tuvo claro su destino desde antes de pisar la Facultad de Derecho y que ha sido reconocido por el directorio Best Lawyers.

Esta es una de las guías internacionales más reconocidas dentro del sector legal cuya finalidad es identificar y destacar a los profesionales y firmas que alcanzan un nivel sobresaliente en el ejercicio de la abogacía. Estar incluido en este directorio implica que el abogado premiado se sitúa entre los referentes de su práctica, reforzando su visibilidad ante clientes, empresas y otros profesionales del sector.

–¿Por qué decidió cambiar su vida en Santo Domingo y trasladarse a Madrid?

– Mi vida profesional y personal siempre estaba 'a caballo' entre La Rioja y Madrid, así que en un momento determinado tomé la decisión de trasladarme a la oficina de mi despacho en Madrid. Aun así, vuelvo muy a menudo a La Rioja para a visitar a mi familia, a mis amigos, también a mis compañeros de Vitoria y Pamplona, a clientes... No paro quieto ni un segundo, la verdad.

– 'Ones to watch' distingue a abogados con entre 5 y 9 años de experiencia ¿cuántos años lleva ejerciendo?

– Llevo ejerciendo ocho años. Mis primeros tres años de ejercicio los pasé en la oficina de Cuatrecasas en Bilbao y los últimos cinco en Bestax, la empresa en la que me encuentro.

– ¿Qué fue lo que le hizo decantarse por este oficio?

– Lo pensé el día que me matriculé en la carrera. Fue el hecho de que me podía ofrecer la posibilidad de estar cerca de las personas, ayudándolas a solucionar sus problemas. Después de ocho años te diría que sigue siendo el mismo motivo, es el que me hace mantener todos los días la ilusión por esta profesión.

– ¿Qué destacaría de los casos en los que ha trabajado?

– Todas las operaciones de M&A en las que intervengo son especiales. Son procedimientos muy intensos con muchas decisiones importantes en juego. Para la mayoría de los clientes, vender su empresa no es solo una transacción, es desprenderse de algo que han construido durante años. Por eso, además de la parte técnica, hay un componente emocional muy fuerte. Es justamente en esa mezcla donde siempre aparecen anécdotas e incluso se crean relaciones de confianza entre cliente y asesor.

– ¿Qué supone para usted este reconocimiento? El hecho de que una guía de nivel internacional le reconozca como una promesa emergente.

– Personalmente, siempre es satisfactorio que se reconozca tu trabajo y trayectoria, especialmente por el nivel de los compañeros a los que también ha reconocido el directorio dentro de esta categoría.

– Su premio entra dentro de la categoría de asesoramiento mercantil a la que pertenece.

– Sí, el directorio otorga el reconocimiento a profesionales de diferentes ramas del derecho. El mío entra dentro de la categoría Corporate and Mergers and Acquisitions que es la especialidad del derecho mercantil que se ocupa de la compra, venta, fusión y reestructuraciones de empresas.

– ¿Cómo ha recibido la noticia de su elección?

– En julio me comunicaron que estaba nominado y en octubre me confirmaron que, junto a otros compañeros, era uno de los profesionales reconocidos dentro de mi categoría. Si te soy sincero, en ese momento estaba en mitad de una reunión y hasta que no acabó no fui del todo consciente.

– Ahora, como profesional influyente, ¿este premio va a influir de alguna manera en su carrera laboral?

– Realmente no va a cambiar nada en mi día a día pero esta profesión es una carrera de fondo en la que también hay momentos menos bonitos así que cualquier plus de motivación es bienvenido.