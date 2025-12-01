Pradejón presenta el programa para disfrutar de la Navidad
Hoy se instalarán los buzones para enviar las cartas a los Reyes Magos y a Papá Noel
Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:21
El programa de Navidad de Pradejón se inicia hoy con la instalación de los buzones para enviar la carta a los Reyes Magos y Papá ... Noel en la plaza Melchor Ezquerro. Aquí, el viernes 5 de diciembre se procederá al encendido de luces y reparto de chocolate a las 18.30 y una hora después se proyectará la película 'Las sufragistas' en el salón cultural, de la mano del colectivo de mujeres.
Los días 9 y 10 de diciembre se recogerán los cuentos y tarjetas de los concursos navideños en las oficinas municipales (de 08.00 a 15.00) y el viernes 12 los belenes (por la tarde). Ese día, a las 17.00, los niños de Primera Comunión tendrán chocolate y villancicos. Los actos continuarán con audiciones de la escuela de música el 17 y 18 a las 19.00 en el salón cultural, lugar donde está previsto un concierto del Coro Cuchuflete, el 19 a las 19.00.
El club Emetebe pondrá el belén en el Monte del Tío Borde del domingo 21, con salida a las 10.00, y a las 19.00 actuará la Banda Municipal en el salón cultural. Papá Noel llegará a la Plaza Melchor Ezquerro el miércoles 24 y el viernes 26 está anunciado un evento de magia. El sábado 27 cantará la coral La Maja, a las 19.00, y el lunes 29 se entregarán los premios de los concursos con reparto de chocolate, a las 17.00. Los trabajos se expondrán en la terminal de autobuses. La carrera San Silvestre comenzará a las 12.00 (las inscripciones anticipadas se podrán realizar del 26 al 30 en el Consistorio). El 4 de enero, a las 19.00, el salón cultural acogerá el concierto de Carlos Pérez Pascual, y el lunes 5 la cabalgata de los Reyes Magos saldrá de la plaza del Guarderío a las 18.00. También se celebrarán talleres infantiles del 23 de diciembre al 5 de enero (inscripciones en el Ayuntamiento del 1 al 5 de diciembre).
