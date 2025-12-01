LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Actuación del Coro Cuchuflete en Herce. CORO CUCHUFLETE

Pradejón presenta el programa para disfrutar de la Navidad

Hoy se instalarán los buzones para enviar las cartas a los Reyes Magos y a Papá Noel

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:21

El programa de Navidad de Pradejón se inicia hoy con la instalación de los buzones para enviar la carta a los Reyes Magos y Papá ... Noel en la plaza Melchor Ezquerro. Aquí, el viernes 5 de diciembre se procederá al encendido de luces y reparto de chocolate a las 18.30 y una hora después se proyectará la película 'Las sufragistas' en el salón cultural, de la mano del colectivo de mujeres.

