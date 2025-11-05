LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El 'Pozo de la Voluntad' de 'El Recorrido del Terror' de Torrecilla en Cameros. Susana Martínez de Laguna

'El Pozo de la Voluntad' de Torrecilla en Cameros reúne 2.002 euros para AFA Rioja

Con motivo del Día de Todos los Santos cada año se celebra 'El Recorrido del Terror' con fin benéfico y este año ha recibido más de 4.000 visitantes

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

El 'Pozo de la Voluntad' de la fiesta de Halloween de Torrecilla en Cameros ha logrado recaudar 2.002 euros que serán donados a ... la Asociación de Familiares de Alzheimer de La Rioja (AFA Rioja). El pasado 1 de noviembre, como cada año con motivo del Día de Todos los Santos, el barrio Berruelo se convirtió en 'El Recorrido del Terror' y recogió donativos de los visitantes en el denominado 'Pozo de la Voluntad'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  2. 2

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  3. 3 El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
  4. 4 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  5. 5 La Rioja pide «ayuda» al Gobierno de España para «encontrar más médicos»
  6. 6 Las brujas de Zugarramurdi en Logroño 2025: el programa completo
  7. 7 El jurado absuelve al hombre acusado de matar a su mujer en Los Lirios
  8. 8 Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión
  9. 9 El acusado de intentar matar con dos puñaladas a un hombre en Nájera acepta 3 años y nueve meses de cárcel
  10. 10

    Diego Urdiales y Luis Miguel Villalpando separan sus caminos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja 'El Pozo de la Voluntad' de Torrecilla en Cameros reúne 2.002 euros para AFA Rioja

&#039;El Pozo de la Voluntad&#039; de Torrecilla en Cameros reúne 2.002 euros para AFA Rioja