'El Pozo de la Voluntad' de Torrecilla en Cameros reúne 2.002 euros para AFA Rioja

El 'Pozo de la Voluntad' de la fiesta de Halloween de Torrecilla en Cameros ha logrado recaudar 2.002 euros que serán donados a ... la Asociación de Familiares de Alzheimer de La Rioja (AFA Rioja). El pasado 1 de noviembre, como cada año con motivo del Día de Todos los Santos, el barrio Berruelo se convirtió en 'El Recorrido del Terror' y recogió donativos de los visitantes en el denominado 'Pozo de la Voluntad'.

El año pasado la recaudación ascendió a 4.645,85 euros que fueron destinados a los afectados por la dana de la Comunidad de Valencia. En esta ocasión han sido más de 4.000 los visitantes de 'El Recorrido del Terror', quienes han depositado sus donativos. «Lo que vivimos fue simplemente increíble. Este éxito, que es de todos, no sería posible sin la colaboración y el esfuerzo de todo el pueblo, un municipio acostumbrado a trabajar e implicarse en su construcción y en su futuro», ha manifestado el alcalde, Sergio Martínez Astola, quien ha agradecido a la organización del evento por su dedicación, ideas, esfuerzo, compromiso y trabajo incansable y desinteresado durante meses.

Una escena de 'El Recorrido del Terror' de Torrecilla en Cameros. Susana Martínez de Laguna

Asimismo, Martínez Astola ha agradecido su ayuda a todas las personas que durante semanas han participado en los talleres de decoración, a quienes dieron vida a las escenas a los trabajadores del Ayuntamiento y a todas las personas que aportaron su granito de arena. «Entre todos hemos conseguido impulsar algo grande, auténtico y nuestro. Porque cuando Torrecilla se une no hay quien nos pare», concluye el alcalde camerano.