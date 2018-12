En el portal de Baños de Rioja Vidal, junto al Belén que han montado este año en el pórtico de su casa. :: albo La localidad recupera, tras dos años sin montarse, el bonito belén de Meli y Vidal JAVIER ALBO Santo Domingo Jueves, 27 diciembre 2018, 13:39

La Navidad son belenes y los belenes son... muchas cosas. No hablamos de sus figuras o elementos decorativos sino de algo que no se ve aunque está ahí, invisible, formando parte de la composición, entre los pastores, los animales, las casitas o el agua que fluye dando sensación de realidad al conjunto. En no pocas ocasiones, detrás de las motivaciones que empujan a su montaje y más allá de un sentimiento religioso, hay razones de costumbre, familiares, artísticas, hacer algo para el disfrute ajeno...

Algunos belenes son tan ostentosos como fríos: no tienen alma, como el cuadro pintado por una máquina; por contra, los hay pequeños, sencillos, desconocidos y, a la vez, llenos de corazón, sentimiento y, sobre todo, de la personalidad de su autor. Con dinero muchas cosas se compran; cuando este no existe aparece la palabra 'mérito', que se compone de ingenio, esfuerzo, conocimiento y tiempo. Uno de estos últimos está en Baños de Rioja.

Meli y Vidal son sus autores, aunque, por cuestiones que tampoco vienen al caso -las mismas o parecidas por las que no se ha montado los dos últimos años- en este han tenido que contar con la ayuda de otros vecinos del pueblo. Ella insiste en que se le mencione poco en el artículo. O nada. Parece una mujer sencilla, de las que hacen mucho y hablan poco, al otro lado de la barrera en la que la discreción ve pasar la vida. Por eso, declina amablemente la fotografía y deja solo frente al objetivo a su marido, al que le da igual.

Así las cosas, Vidal posa junto a los seis metros cuadrados de Nacimiento instalados en el pórtico de su vivienda, que desprovisto de sus figuras y fotografiado desde arriba parecería una imagen real del término municipal tomada vía satélite de la localidad, a la que algunos llaman Bañitos -para diferenciarla de Baños de Río Tobía- aunque a sus habitantes esto no les gusta mucho. Es Baños de Rioja, pequeño pero único y largo en historia, en el que en 1254 murió Diego López de Haro III, señor de Vizcaya, y cuyos dominios, siglos después, hasta el XIX, pertenecieron a aquella española que se casó con Napoleón III y se convirtió en emperatriz de Francia: María Eugenia de Montijo. En él nació, también, el célebre matemático Sixto Cámara Tecedor.

Sensación de realidad

Uno de los edificios del belén es, de hecho, el de 'Bodegas La Emperatriz', que se levanta por estos pagos recordando en su nombre a aquella reina consorte que la historia ha envuelto en una aureola romántica y legendaria. Junto a él se ve un podado viñedo, una pequeña parte de la composición paisajística que es, quizá, su principal valor, llena de pequeñas huertas que parecen realmente cultivadas por el paisanaje que se mueve entre ellas y desarrolla escenas de cotidianeidad, como el de la mujer que lava prendas en el río y que ha puesto a secar al sol un babero y un almohadón, entre otros muchos detalles repartidos por la obra, que tardaron en montar 4-5 días.

«No son figuras de valor y tampoco hay muchas», insiste Meli, que pone el acento en la impresión de realidad que se ha querido conferir al belén que vienen montando desde hace unos veinte años «con la excepción ya dicha de los dos últimos», aunque siempre es diferente, generalmente creciendo en algo.

Ella aprendió esto de los belenes de niña, como casi todo el mundo, pero en su caso ayudando a la maestra a ponerlo en la escuela que abría sus puertas en el edificio del Ayuntamiento, bastante antes de que los pueblos empezaran a quedarse sin gente joven, sin escuelas y, muchos, sin futuro. Y este año, ella tiene una ilusión muy grande: aquella maestra, llamada Mari Sol, tiene pensado ir un día de estos a visitarla para ver el belén, a verle a ella y llenar el entorno de una taza de café de recuerdos. Y eso le alegra mucho.