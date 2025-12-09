LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Rincón De Soto

La Policía Local sancionó a seis conductores por alcohol y drogas en noviembre

S. S. J.

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:16

El resumen de intervenciones efectuadas por la Policía Local de Rincón de Soto durante el mes de noviembre incluye en el apartado de sanciones por tráfico y circulación veinticinco relacionadas estacionamientos indebidos, once por el paso de vehículos de gran tonelaje por el casco urbano, cinco por positivos en alcohol y drogas, uno por conducción temeraria y treinta y cuatro por diferentes motivos (ITV caducada, móviles al volante, vados, entre otros).

Respecto a las sanciones por vertidos, se contabilizaron seis por dejar basuras y enseres fuera de los contenedores.

También se apoyó al 112, Guardia Civil y Policía Judicial en el incendio de una nave, y otras actuaciones, además de colaborar con la Policía Local de otros municipios, Policía Nacional y Foral, según informa el Ayuntamiento.

