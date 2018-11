«Podríamos estar incluso ante una especie nueva de dinosaurio»

El doctor Philip J. Currie no dudó a la hora de poner en valor el excelente material de la excavación 'Garras 2018' que tuvo lugar en Igea en el mes de julio.

-¿Qué le parecen los restos óseos de dinosaurio hallados en Igea?

-Me parecen absolutamente fantásticos. Hay muchos restos óseos que son identificables de dinosaurio carnívoro, como parte del fémur, falanges y vértebras. Incluso parte de un hueso del cráneo (del techo de la boca del animal) que es muy distintivo. Las investigaciones que se realicen claramente nos van a indicar qué dinosaurio tenemos y con quién está relacionado. Resulta muy emocionante.

-¿Tiene alguna hipótesis sobre el tipo de dinosaurio al que podrían pertenecen?

-Me recuerda a una cría de tiranosaurio pero no creo que lo sea por alguna característica anatómica concreta. No conocemos tanto de los dinosaurios terópodos y sobre todo en esta parte del mundo con lo que podríamos tener incluso una especie nueva.

-¿Qué puede suponer este descubrimiento?

-Podría ser algo único. Cualquier información nueva va a resultar muy excitante y dará idea de las conexiones entre las faunas europeas y norteamericanas y África y Europa. La península Ibérica era un gran lugar de paso de emigración de estas faunas entre un continente y otro.