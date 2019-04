Pleno con lenguaje 'coloquial' en Villamediana Diego Marín A. El PP junto al ex concejal socialista Juan Pedro Martínez votan en contra del presupuesto municipal para el 2019, aprobado con los votos a favor de PSOE, IU, Cs y PR+ DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 3 abril 2019, 23:14

La sesión del Pleno municipal del Ayuntamiento de Villamediana en la que debatía el presupuesto general del 2019 ha resultado este miércoels, como se esperaba, intensa en lo que al debate se refiere. Y es que, tras la exposición de la alcaldesa, Ana Belén Martínez (PSOE), desgranando las cuentas públicas presentadas en rueda de prensa el pasado lunes y que ascienden a 5.888.000 euros, incidiendo en los 3.705.722 euros de gastos corrientes para los servicios públicos (guardería, instalaciones deportivas, transporte urbano), el incremento del personal municipal (1.153.628 euros) y las inversiones (852.900 euros), subrayando «la reurbanización de calles que llevan 55 años sin arreglar»; el portavoz del Grupo Municipal del PP, Rubén Gutiérrez ha hecho frente para criticar duramente al equipo de Gobierno.

Primero, Rubén Gutiérrez ha criticado el incremento en cuatro años de un 60% en el gasto para la plantilla municipal: «Pese a tener más personal, el Ayuntamiento sigue igual de atascado por la mala organización». En cuanto a las inversiones, «bienvenidas sean, pero echo en falta el proyecto del nuevo cuartel de la Guardia Civil, un nuevo pabellón multiusos y el proyecto del campo de fútbol con una partida específica», ha detallado Gutiérrez. Después de dos digresiones convertidas en peregrinas discusiones sobre qué son las aguas pluviales y el coste de construcción y pertinencia de un pabellón multiusos en Villamediana, el concejal popular ha contraatacado con dureza: «Vergüenza debería daros presentar los presupuestos el día después de que se convoquen las elecciones, contando mentiras por las calles. Y el tema del campo de fútbol me da mucha rabia porque es un proyecto que se debe realizar».

«Hay cosas que son prioritarias»

En respuesta, la alcaldesa ha justificado que «para este equipo de Gobierno hay cosas que son prioritarias, como los servicios, el colegio… No digo que no haya que hacer el campo de fútbol sino que no es prioritario» y ha descrito la idea de Gutiérrez como «una ciudad del fútbol» que resulta «irreal», «cuando hay calles con canalizaciones de uralita». A esto, a su vez, el concejal popular ha contestado que «todo lo mejorable es importante», añadiendo, a modo de conclusión, que el de Villamediana «es un gobierno de titular, de pandereta». Y es entonces cuando se ha 'armado' el guirigay, cambiando el clima de la sesión. El concejal de IU Jesús Ángel Cámara ha respondido al edil popular: «¿Hablas del Gobierno de La Rioja, que no tiene presupuestos y no puede conceder subvenciones?». A continuación, el edil del PR+, Rubén Sáenz, ha declarado que se identifica con los presupuestos y por eso los apoya.

Por otra parte, el concejal no adscrito a ningún partido (expulsado del PSOE) Juan Pedro Martínez también ha sido duro con los presupuestos presentados, por ejemplo, exponiendo que «no hay problemas en gastar en Festejos 102.000 euros por encima de lo presupuestado» y criticando la «precariedad laboral» del personal laboral contratado. Es más, ha atacado al edil regionalista por su apoyo a los presupuestos aludiendo a su predecesor en la Corporación municipal y el apoyo que prestó al entonces equipo de Gobierno en el 2003, ante lo que Rubén Sáenz ha respondido tajante: «Por alusiones, ¿en el 2003? Eso era cuando yo no tenía ni pelos en los huevos».

Modesto Fernández, portavoz de Cs, ha intervenido después de una exposición favorable de Jesús Ángel Cámara (IU) y ha declarado: «Para variar, estamos de acuerdo con Chuchi, aunque parezca mentira. Se pueden hacer muchas cosas pero el presupuesto es el que hay»; y también ha achacado a Juan Pedro Martínez que no haya realizado ninguna propuesta. Ante toda esta serie de exposiciones y réplicas, sobre todo de los partidos IU y Cs que apoyan el gobierno del PSOE, más el PR+, Rubén Gutiérrez (PP) ha vuelto a la carga, también él con un lenguaje coloquial: «Menuda tarambana me estáis dando, con el dolor de cabeza que tengo. ¿Qué sois, tres alcaldes? Siempre le sacudo a la pobre Ana, pero no tengo que aguantar a tres alcaldes, me da igual que seáis un equipo de Gobierno, queréis ser 200 alcaldes y taladrarme la cabeza». El punto ha finalizado con la votación que se esperaba, los votos a favor de los siete concejales de PSOE, IU, Cs y PR+ y en contra de los cinco del PP y de Juan Pedro Martínez.

«Posible prevaricación»

Otro punto polémico en el orden del día eran los reconocimientos extrajudiciales de créditos, seis expedientes que se han aprobado con el voto de calidad de la alcaldesa tras el empate propiciado por el voto a favor de PSOE, IU y Cs, en contra de PP y el edil no adscrito y la abstención del PR+. Aquí Juan Pedro Martínez ha declarado que en el pago de facturas pendientes por servicios de representación prestados al Consistorio ve «una posible prevaricación, lo haré llegar a Fiscalía a ver si es legal», a lo que Ana Belén Martínez ha respondido que «es lamentable que se esté continuamente dudando de los técnicos municipales, traemos los reconocimientos extrajudiciales para evitar eso». Y así, con un ambiente un tanto enrarecido por el lenguaje excesivamente callejero para ser una sesión plenaria ha finalizado el pleno de Villamediana en el que el equipo de Gobierno ha anunciado que creará una aplicación de teléfono móvil para informar puntualmente a los vecinos, a raíz de una propuesta de Rubén Sáenz (PR+).