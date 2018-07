El pleno de Lardero deniega más reducciones de impuestos a las familias numerosas La moción del grupo municipal de UPyD fue rechazada por cinco votos a favor y siete en contra MARTA HERMOSILLA/B.M.Z. Miércoles, 25 julio 2018, 23:56

El Pleno ordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de Lardero aprobó una modificación de los presupuestos y dos de los puntos, nº14 y nº15, del Plan General Municipal. La primera suponía un gasto de 645.316 euros que contó con siete votos a favor y cinco abstenciones. Una de ellas fue del portavoz municipal de UPyD, Pietro Alevero, quien reconoció que «estos presupuestos son positivos pero estamos totalmente en contra del gasto de 44.165 euros en una pieza escultórica», una de las medidas presupuestarias.

La siguiente orden del día de ayer estuvo centrada en la moción del grupo UPyD sobre la reducción de los impuestos municipales de las familias numerosas a petición de la asociación de las mismas en la que se solicitaba: una reducción mínima del 30% hasta el 50% en el impuesto de Bienes Inmuebles para dichas familias de categoría general (tres o cuatro hijos), y del 90% para las de categoría específica (cinco hijos o más), valorar una disminución de los impuestos por obras y aplicar una reducción sobre el impuesto de tracciones mecánicas.

Sin competencia

Ante las anteriores medidas ya adoptadas en el IBI para las familias numerosas por las que se aplica una reducción de entre el 25% hasta el 65% en las familias con categorías generales, y del 35% hasta el 75% en las de categoría específica, el PP votó en contra de la moción argumentando que «este equipo de gobierno fue pionero en otorgar ayudas a las familias con más hijos». No obstante, «el ayuntamiento no tiene la competencia de dar bonificaciones sobre las tracciones mecánicas ni sobre la disminución de los impuestos en las construcciones, no podemos aunque queramos» finalizó el portavoz del grupo municipal y alcalde la localidad, Juan Antonio Elguea.

La moción fue denegada con 5 votos a favor y 7 votos en contra.