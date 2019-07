El Pleno de Fuenmayor vuelve a liberar a un concejal con dedicación parcial José Ignacio López percibirá 800 euros brutos mensuales con catorce pagas por 20 horas semanales D. M. A. Miércoles, 10 julio 2019, 09:39

El Pleno del Ayuntamiento de Fuenmayor aprobó ayer la designación de un nuevo liberado, aunque en régimen de media jornada. El concejal popular José Ignacio López percibirá 800 euros brutos por una dedicación parcial, de al menos 20 horas semanales, con catorce pagas anuales. La pasada legislatura arrancó con dos ediles liberados, el alcalde socialista y un concejal de IU, pero la moción de censura liderada por el popular Alberto Peso eliminó las retribuciones, recuperadas ahora.

La oposición se mostró en contra, aunque no presentó una negativa cerrada. Álvaro Granell, del PSOE, explicó que «desde siempre hemos creído que debería ser el alcalde el liberado, solamente» y preguntó si la cuantía estaba contemplada en los presupuestos municipales aprobados recientemente. José Ignacio López es el tercer teniente de alcalde, después de Mar Cotelo y Naiara Montiel, y el secretario del Ayuntamiento informó de que su retribución no se incluye en el presupuesto, por lo que se deberá realizar una modificación para la dotación.

José Fernández, de IU, planteó que «la liberación puede ser necesaria, total o parcial, y se ajusta a lo razonable, sin embargo, el PP, en su programa electoral, en ningún momento hablaba de liberar a ningún concejal y destacaba que el alcalde no había cobrado un duro, como así es» y añadió, como crítica, que «liberar es lícito y lógico pero no conocíamos la intención del PP». Este no fue el punto más polémico, porque la sesión transcurrió ágilmente, en apenas 25 minutos, pero sí en el que más se detuvieron a debatir, en buenos términos, los tres grupos políticos municipales.

José Ignacio López

Por otra parte, en la designación de representantes en órganos externos, el socialista Álvaro Granell se quejó al copar los populares todos los cargos: «Habéis pasado el rodillo con la mayoría, pero no nos queda otro remedio». Anteriormente, el edil de IU también criticó la periodicidad de los plenos, que se decidió fueran cada dos meses, el primer martes: «Recortar la periodicidad es mermar la capacidad de la oposición». Y finalmente, por unanimidad, se decidió que los días festivos locales del 2020 fuesen el 24 de junio (San Juan) y el 14 de septiembre (La Cruz).