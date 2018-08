El pleno de Alesanco respalda al alcalde contra la bronca de jóvenes la madrugada del 26 El alcalde, con polo morado, se dirige a los corporativos ayer en el transcurso del pleno. :: F. D. La edil socialista, María Luz Martínez, indicó que «me parece un vergüenza la falta de apoyo del pueblo» y podría dimitir FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Viernes, 3 agosto 2018, 09:28

Toda la Corporación de Alesanco, formada por tres concejales del PSOE y tres del PP, dio ayer su respaldo al alcalde, el también socialista José Antonio Reinares, en el transcurso de un pleno extraordinario celebrado la tarde de ayer, en el que se incluyó un punto que decía: «Condena de los hechos acontecidos en la madrugada del día 26 de julio en la vivienda particular del alcalde».

Reinares tomó la palabra para comenzar recordando que «la víspera de fiestas pensaba y dije públicamente, que fuerzas no me faltaban para seguir en la Alcaldía. Hoy, tras los hechos ocurridos, estoy más confuso, pero seguiré con más fuerza. No quisiera, por nada del mundo, que algo así volviera a ocurrir, ni para mí ni para nadie; de verdad que pasamos miedo».

Más adelante subrayó que «el Ayuntamiento está para que todo vecino se exprese con toda la libertad, después se tratará y lo que se pueda hacer se hará, pero con la legalidad en la mano y perjudicando a los menos posibles». Señaló que quería que los concejales se pronunciasen sobre si debía seguir al frente del Consistorio hasta el final de la legislatura o de lo contrario desistiría y se iría a su casa, momento en el que el secretario intervino para advertir de que «lo que parece una moción de confianza no puede darse, ya que según la legislación solo está previsto para casos precisos».

El alcalde dijo haber echado en falta «algún tipo de arrepentimiento por parte de los provocadores», concluyendo dando las gracias «a cuantos me han apoyado, entre ellos a los concejales», y pidiendo que «de viva voz se pronuncien los concejales si denuncian los hechos», a lo que el portavoz del PP, Luis Herrera respondió, «nuestro apoyo ya te lo dimos ese mismo día y seguimos pensando lo mismo».

Por su parte, la edil socialista, María Luz Martínez, intervino para señalar que «como persona del pueblo que soy, considero que ha sido una vergüenza que no haya habido apoyo del pueblo y mi idea es dimitir y dejar esto».