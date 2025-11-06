Pintadas con insultos en la casa de los perros de Morales

La localidad de Morales, una aldea de Corporales, a cinco kilómetros de Santo Domingo, fue escenario de un abandono animal que desembocó en el ... fallecimiento de uno de los perros que allí malvivían.

Esta semana, dos meses después, la fachada de la vivienda familiar ha aparecido con pintadas en las que se insulta a sus propietarios: «Mata Perros, Najarse –en caló largarse, huir–, Asesinos».

Y es que sus propietarios dejaron la localidad a mediados de agosto y, en el granero ubicado frente a la vivienda, dejaron tres perros a su suerte.

Los dueños de la casa, que han regresado en dos breves ocasiones, dicen que los perros no eran suyos, sino de un amigo

Dos de ellos, un bulldog francés macho y una hembra mezcla de pastor belga Mallinois, se encontraban en aparente buen estado, gracias a que los vecinos estuvieron alimentándolos por las ventanas desde hacía días.

No corrió la misma suerte una tercera perra, una hembra mestiza de la raza pitbull que podía llevar fallecida en torno a una semana, según apuntó el veterinario del Gobierno de La Rioja desplazado para valorar la situación, una vez que los perros fueron liberados por agentes de Seprona de la Guardia Civil.

Los perros fueron recogidos por los laceros del Gobierno riojano y fueron trasladados a las instalaciones del centro de protección de Cañas, de donde uno de ellos ya ha sido adoptado, el bulldog francés, casi al día siguiente. La otra perrita continúa en adopción.

La denuncia fue interpuesta por la asociación Asya de Haro, quien alertó desde los primeros días del abandono de la situación de los canes, tras recibir una llamada de los vecinos.

«Como asociación dedicada a la protección animal, denunciamos el caso de los perros de Morales ante la evidencia de un posible maltrato con resultado de muerte. Actuamos movidas por la responsabilidad moral y legal de defender a los animales cuando se vulneran sus derechos», explicaron a este diario.

«Quiero dejar claro que nuestra actuación ha sido siempre pacífica y dentro de los cauces legales. Rechazamos cualquier acto de violencia, pintadas o insultos hacia ninguna persona. La justicia debe actuar con pruebas y respeto, no con enfrentamientos», añadieron.

«Entendemos que la situación ha causado tensión en el pueblo, y lo lamentamos profundamente. Nuestro único objetivo es que se haga justicia y que la muerte de este animal no quede impune. Esperamos que este caso sirva para reforzar la conciencia sobre el bienestar animal y la necesidad de que se cumpla la ley», afirmaron.

Los habitantes de la casa, que manifestaron que los perros no eran suyos sino de un amigo, han vuelto en dos ocasiones de forma puntual, pero se han marchado de nuevo. Los vecinos del pueblo han intentado comprarles la casa, pero ellos se han negado diciendo que, más adelante, quieren volver, según relataron los vecinos.

Mientras tanto, los trámites judiciales continúan. Tanto el ministerio Fiscal como la asociación animalista están citados a declarar el próximo día 19 en el juzgado de Haro.