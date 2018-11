Igea une las piezas de un puzle prehistórico Trabajos de campo en el yacimiento de Igea durante la excavación 'Garras 2018'. / Juan Marín Los expertos destacan la importancia, incluso a nivel mundial, de los restos de dinosaurio hallados en julio | Unos cincuenta huesos están depositados en el centro paleontológico de Igea para comenzar su tratamiento y estudio SANDA SÁINZ Lunes, 5 noviembre 2018, 21:43

En julio se llevó a cabo la excavación 'Garras 2018' en la que un equipo de investigadores recuperó en una zona montañosa cercana a Igea restos de huesos fosilizados de dinosaurio, posiblemente de Espinosaurio. Unas cincuenta piezas permanecen en las dependencias del Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja de Igea desde entonces a la espera de llevar a cabo su tratamiento y estudio.

Angélica Torices, directora de la Cátedra de Paleontología de la Universidad de La Rioja y una de las responsables de este proyecto, asegura que «este descubrimiento resulta excepcional porque no tenemos tantos restos esqueléticos de dinosaurios carnívoros de esta época ni en el registro ibérico ni en Europa». Por eso, añade, «cualquier nuevo hallazgo aporta información valiosa». «La calidad de conservación de los huesos encontrados supone que sea un descubrimiento muy importante que trasciende incluso al ámbito mundial; sobre todo para comprender la evolución del tipo de dinosaurios al que suponemos que pertenecen», explica.

Este hecho, según comenta Torices, «a La Rioja afecta de manera muy positiva». «El patrimonio que tenemos es ya excepcional y esto puede situarnos a la cabeza de estos hallazgos y destacar en el panorama científico internacional paleontológico. Los estudios posteriores lo confirmarán», expone.

Los siguientes pasos consistirán en extraer el material, sacar las piezas de la matriz rocosa para proceder a su estudio anatómico y descripción en el centro paleontológico de Igea. Para mediados del 2019 podrían contar con resultados.

Para Xavier Pereda, director de la excavación, «el material fósil encontrado tiene un gran interés científico porque proporciona información de dinosaurios terópodos que no cuentan con mucho registro fósil. Suelen aparecer dientes aislados pero en el yacimiento de Igea obtuvimos unas cincuenta piezas de uno o varios individuos. Parece que hay algún hueso craneal y sobre todo vértebras de diferentes zonas del esqueleto axial, un fémur, falanges distales (garras) y otros elementos de pies y manos, también parte de la cadera pero no se puede asegurar hasta que no se analicen».

Francisco Ortega, paleontólogo de la UNED, explica que «hay un déficit de conocimientos de dinosaurios carnívoros en todos los niveles y particularmente en el Cretácico Inferior. Uno de los pocos lugares en los que han aparecido restos en buenas condiciones es en Igea, por lo que resulta muy relevante para interpretar faunas de dinosaurios desconocidas en la península. La Rioja tiene un contenido paleontológico llamativo pero casi todo de huellas que dicen poco de la historia evolutiva, algo que sí aportará este hallazgo. Se podrá obtener información para comparar el animal con otros y estimar su peso, longitud, tamaño, como es su posición ecológica, si es grácil y corredor o más pesado y sus formas de alimentación».

Manuel Gañán, geólogo de la Fundación Luberri y codirector de la excavación, señala que «los restos óseos servirán para dinamizar el centro de interpretación de La Rioja. Queda mucho trabajo por hacer. Después de la preparación, limpieza y análisis de los restos, se presentarán los trabajos y se publicarán artículos para difundir los resultados obtenidos».