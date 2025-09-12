LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Choricillo a la plancha de la Peña Unión Arañuelo. EDMA FILMS
Autol

La Peña Unión Arañuelo de Autol reparte casi 1.000 raciones de choricillo

Las fiestas terminaron pero se alargan con encierro infantil de vacas mansas, lanzamiento de jamón, lechona y conciertos

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:24

La degustación de choricillo ofrecida por la Peña Unión Arañuelo en Autol resultó un éxito y repartieron casi 1.000 raciones. Además, se acabó el zurracapote (más de 40 litros), en la degustación de la última jornada de las fiestas de San Adrián y Santa Natalia , durante el día del niño, que incluyó diversas propuestas infantiles (entre ellas 'Torofest', hinchable y lanzamiento de carretilla), tres encierros de reses bravas, concierto y traca final.

Los catones han disfrutado estos últimos días festivos con actividades de todo tipo en la calle, desde concursos como el 4 en raya o el de lanzamiento de bolos, hasta conciertos de diferentes estilos, pasacalles con charangas y batukada, así como degustaciones, reparto de chucherías y sesiones de dj.

Este sábado, día de resaca, el programa se alarga con dianas a cargo de La Pacharanga, a las 06.30 horas, encierro de reses mansas para los más pequeños en la Plaza de España y calle Baja, a las 12.00, lanzamiento de jamón en el parque de La Manzanera, degustación de lechona colombiana a cargo de la asociación Acres en la Plaza de San Isidro, a las 13.30, concierto del cantautor Juanra en la calle Nuestra Señora de Yerga, a las 21.00, toro de fuego en la travesía Ezquerro, a las 23.00, y concierto de Camerino en la Plaza de San Isidro a las 23.30.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  3. 3 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  4. 4

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  5. 5 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la N%u2011232 y fue publicado en TikTok
  6. 6 Abofeteado por un accidente de tráfico en Calahorra
  7. 7

    La Reina, como una profesora más en Rincón de Soto
  8. 8 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  9. 9

    La vendimia suma ya 43 millones de kilos y confirma su escasez pero también su calidad
  10. 10 Afectadas 19 personas por una intoxicación alimentaria en un establecimiento de Arnedo que ha sido cerrado temporalmente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Peña Unión Arañuelo de Autol reparte casi 1.000 raciones de choricillo

La Peña Unión Arañuelo de Autol reparte casi 1.000 raciones de choricillo