La Peña Unión Arañuelo de Autol reparte casi 1.000 raciones de choricillo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:24 | Actualizado 21:39h.

La degustación de choricillo ofrecida por la Peña Unión Arañuelo en Autol resultó un éxito y repartieron casi 1.000 raciones. Además, se acabó el zurracapote (más de 40 litros), en la degustación de la última jornada de las fiestas de San Adrián y Santa Natalia , durante el día del niño, que incluyó diversas propuestas infantiles (entre ellas 'Torofest', hinchable y lanzamiento de carretilla), tres encierros de reses bravas, concierto y traca final.

Los catones han disfrutado estos últimos días festivos con actividades de todo tipo en la calle, desde concursos como el 4 en raya o el de lanzamiento de bolos, hasta conciertos de diferentes estilos, pasacalles con charangas y batukada, así como degustaciones, reparto de chucherías y sesiones de dj.

Este sábado, día de resaca, el programa se alarga con dianas a cargo de La Pacharanga, a las 06.30 horas, encierro de reses mansas para los más pequeños en la Plaza de España y calle Baja, a las 12.00, lanzamiento de jamón en el parque de La Manzanera, degustación de lechona colombiana a cargo de la asociación Acres en la Plaza de San Isidro, a las 13.30, concierto del cantautor Juanra en la calle Nuestra Señora de Yerga, a las 21.00, toro de fuego en la travesía Ezquerro, a las 23.00, y concierto de Camerino en la Plaza de San Isidro a las 23.30.