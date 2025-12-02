LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

ANDRÉS SOLANA

El 'Pasaje del Terror' de Pradejón tuvo 710 participantes

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:11

Comenta

El VIII Pasaje del Terror. La última guarida' de Pradejón se llevó a cabo el viernes 28 y sábado 29 de noviembre en la antigua ... fábrica de la calle Carretera. Contó con 710 participantes (había 720 plazas), agotándose las entradas del sábado.

