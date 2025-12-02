El 'Pasaje del Terror' de Pradejón tuvo 710 participantes
Martes, 2 de diciembre 2025, 08:11
El VIII Pasaje del Terror. La última guarida' de Pradejón se llevó a cabo el viernes 28 y sábado 29 de noviembre en la antigua ... fábrica de la calle Carretera. Contó con 710 participantes (había 720 plazas), agotándose las entradas del sábado.
El evento stuvo organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de numerosos voluntarios y la Peña Unión 76.
