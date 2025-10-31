Oyón destina una partida de 40.000 euros para los presupuestos participativos
Viernes, 31 de octubre 2025, 08:27
El Ayuntamiento de Oyón ya se encuentra metido de lleno en la puesta en marcha de los presupuestos participativos para el próximo año. Ayer finalizó ... el plazo de presentación de propuestas por parte de la ciudadanía, aunque habrá que esperar al próximo 12 de noviembre para conocerlas y decidir cuáles serán las selecciones por medio de una votación entre la población.
El consistorio riojanoalavés ha destinado un total de 40.000 euros para el desarrollo de la totalidad de las propuestas de su ciudadanía para obras nuevas o de mantenimiento, adquisiciones y actividades; aunque el presupuesto máximo por una no podrá superar los 25.000 euros. Una vez recibidas todas las solicitudes una Comisión Técnica del consistorio determinará su viabilidad y serán informadas y expuestas a votación pública.
