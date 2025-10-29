Óscar Vautherin plasma su visión del mundo en Bodegas Vivanco

Laura Lezana Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Los visitantes de Bodegas Vivanco paseaban este miércoles curiosos entre las nuevas esculturas que ya se pueden observar en la firma riojana. Todas ellas parten de las manos de Óscar Vautherin, artista que se mezcló entre los turistas que llenaban el espacio ubicado en Briones.

Se trata de su nueva exposición temporal titulada 'Nuevo orden mundial' que reúne cinco obras del autor y que complementan la obra ya existente 'Gracias Madre'. «Para mí es una pasada poder llegar a tantas personas y que dentro de este espacio por el que puedes pasear vas a ver una bodega y vas a ver un museo en el que yo puedo colarme», comentó Óscar Vautherin.

El artista explica que con sus obras busca plasmar su punto de vista de la actualidad: «Bajo ese título el 'Nuevo orden mundial' convoco esta muestra queriendo tener una mirada muy presente en lo que acontece en este momento singular del tiempo en el que creo que estamos en un proceso de cambio muy convulso con muchos focos distintos que hacen que todo cambie y que dibujan un futuro no solo incierto, sino profundamente cambiante».

Por su parte, Santiago Vivanco, director de Experiencias Vivanco, destacó el nuevo espacio de reflexión que deja en la bodega su amigo. «De Óscar admiro su sensibilidad y su manera de ver el mundo que me ayuda también a ver el mundo de otra manera de lo que normalmente lo veía», afirmó.